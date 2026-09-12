Nueva York. El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un jonrón para abrir el juego y añadió un grand slam en la octava entrada, y los Mets de Nueva York sacaron temprano del partido a Gerrit Cole antes de vapulear el sábado por 12-2 a los Yankees, sus rivales de ciudad.

Fueron los jonrones 298 y 299 de Lindor en su carrera, quedando a uno de convertirse en apenas el tercer campocorto en la historia en disparar 300. Los otros dos fueron Cal Ripken (353 en 2,381 en la posición) y Alex Rodríguez (345 en 1,275 en la posición).

Los jonrones fueron el sexto y séptimo que ha conectado en este mes con los que ha llegado hoy a la cifra de 20 en la temporada. Es la novena vez en su carrera que alcanza al menos ese umbral.

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Francisco Lindor’s 2nd home run of the game is a GRAND SLAM ‼️ pic.twitter.com/OnCASN122V — MLB (@MLB) September 12, 2026

Una vez llegue a los 300 jonrones será el octavo boricua con esa cantidad de bambinazo. El líder de todos los tiempos lo es Carlos Delgado con 473, seguido de Carlos Beltrán (435), Juan “Igor” González (434), Orlando “Peruchín” Cepeda (379), Iván Rodríguez (311), Edgar Martínez (309) y Rubén Sierra (306).

Otros dos peloteros de ascendencia boricua también han bateador sobre 300 vuelacercas. Son ellos Nolan Arenado (376) y George Springer (307).

"It sucks that we haven't played as much together, but when we play together and we are all in the lineup, things like this could happen."



Francisco Lindor talks about the frustrations of the season and how good today felt: pic.twitter.com/nMeejeddb7 — SNY Mets (@SNY_Mets) September 12, 2026

El venezolano Luis Torrens sumó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y un doble impulsor en una octava de cinco carreras en el Estadio de los Yankees. El novato Carson Benge pegó un cuadrangular solitario y un sencillo remolcador en la quinta que sacó del juego a Cole (8-9), a quien le anotaron cinco carreras y le conectaron nueve hits en 4 1/3 episodios.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón en la séptima y los Mets totalizaron con 13 hits y ganaron por 22da vez en 35 juegos desde la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Jared Young también se voló la barda por los Mets, que conectaron seis jonrones contra los Yankees por primera vez.

Francisco Lindor leads off the game with a home run! pic.twitter.com/uKUKgqAJQx — MLB (@MLB) September 12, 2026

El novato de los Mets Zac Thornton (4-5) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas en un impresionante debut en la Subway Series. Cerró su labor al provocar un rodado para doble matanza de Anthony Volpe.

Cody Bellinger conectó un jonrón y pegó un sencillo impulsor ante Thornton, mientras la racha de cuatro victorias seguidas de los Yankees llegó a su fin.

Los Yankees (85-63) perdieron por octava vez en sus últimos 25 juegos.

"Everybody knows who he is"



Juan Soto talks about how Francisco Lindor has been swinging the bat: pic.twitter.com/xr5J39tHhn — SNY Mets (@SNY_Mets) September 12, 2026

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