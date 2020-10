La temporada 2020 de los Indians de Cleveland fue una corta y estresante que terminó con solo dos juegos en la postemporada, y está siendo seguida por una temporada baja igual de mala debido a su situación financiera.

La economía del equipo ha sido agravada por la pandemia de la COVID-19, la salud del entrenador de los Indians, Terry Francona, sigue siendo una preocupación y la organización está considerando un cambio de nombre para el equipo.

Como si fuera poco, los Indians tendrán que decidir si es tiempo de cambiar a su jugador estrella, el campocorto Francisco Lindor.

Sin lugar a duda, estos son tiempos difíciles para los Indians, quienes llegaron a la postemporada por cuarta ocasión, en las últimas cinco temporadas, pero fueron barridos, en la ronda de comodines de la Liga Americana por los Yankees de Nueva York.

Ahora, enfrentan decisiones difíciles que definirán el futuro del club, empezando con Lindor.

El puertorriqueño es una de las estrellas principales de la MLB, y está, actualmente, bajo contrato con Cleveland por un año más.

El campocorto, de 26 años, ha rechazado, en varias ocasiones, varias ofertas a largo plazo del equipo. Por esta razón, el equipo se ve en la obligación de considerar, seriamente, cambiarlo para continuar siendo contendiente a Serie Mundial o no hacer nada, y verlo irse de Cleveland como agente libre a finales del próximo año.

El presidente de operaciones de los Indians de Cleveland, Chris Antonetti, expresó que se ha resignado a cambiar a su jugador estrella.

“Es uno de los mejores jugadores del juego, es una de las mejores personas del juego, es uno de los mejores embajadores del juego”, dijo Antonetti, quien espera ser compensado por el valor que espera de Lindor.

El presidente de operaciones añadió que, en el transcurso de las últimas temporadas, el equipo ha intentando llegar a un acuerdo con el agente del boricua, en el que puedan compensar a Lindor como uno de los mejores jugadores de la MLB, pero no han sido exitosos. Sin embargo, resaltó, que de ser así, construir un equipo alrededor del campocorto será difícil, y, en última instancia, eso es lo más importante.

“Eso es lo que queremos y eso es lo que quiere Francisco: tener un campeonato en Cleveland. Todavía no hemos podido encontrar ese terreno común”, afirmó Antonetti.

Asimismo, sostuvo que no sabe si el equipo negociará con Lindor en los próximos meses.

“Lo que sucedió, financieramente, con la pandemia, ha ocasionado diversos problemas completamente inesperados que perjudican en la planificación cómo será el futuro. Así que ni siquiera hemos entendido cuál será el resultado de esto”, indicó Antonetti.

Francisco Lindor se caracteriza por su contagiosa sonrisa cuando juega béisbol. (Paul Sancya)

Lindor, probablemente, tendrá un acuerdo de más de $300 millones si llega a ser agente libre. La extensión que el boricua deseaba ya estaba fuera del rango de precios que Cleveland ofrecía, pero ahora, con la crisis financiera por la COVID-19, se le hará imposible al club ficharlo.

El dinero perdido por no tener venta de boletos, concesiones, estacionamiento o asociaciones corporativas ha sido un golpe masivo que los Indians, con problemas económicos, no han podido sustentar. Además, no hay garantía de que las cosas vayan a mejorar, significativamente, en 2021.

Antonetti no ha revelado una cifra, aproximada, del golpe financiero que sufrió Cleveland, pero ha dicho que es de “decenas de millones de dólares”.

“Eso nos pone en una posición financiera realmente difícil que nos tomará años recuperarnos. Es una pérdida real de efectivo que tendremos que pedir prestado gran cantidad de dinero para poder financiar”, expresó Antonetti.

Hay otros asuntos importantes con los que trabajar

Por otra parte, el presidente de operaciones y el gerente general, Mike Chernoff, esperan que el dirigente de los Indians, Terry Francona, esté listo para el inicio de la temporada de 2021, tras perder la mayor parte de este año por problemas de salud. Francona, de 61 años, solo estuvo en 14 juegos esta temporada.

“Está empezando a sentirse mejor y está realmente seguro de que podrá manejar desde el principio la próxima temporada”, afirmó Antonetti.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el equipo no ha tomado decisiones acerca de las opciones de contrato del cerrador Brad Hand, el primera base Carlos Santana o el receptor Roberto Pérez. No obstante, a Cleveland le gustaría extender el contrato del segunda base César Hernández, quien encajó muy bien con el equipo en su primera temporada.

Asimismo, el cambio de nombre de la organización está siendo discutido. El propietario del equipo, Paul Dolan, anunció el pasado mes de julio que tomaría en consideración el cambio del nombre que llevan desde 1915, luego de que el equipo de la NFL Washington Football Team quitara “Redskins” de su nombre.