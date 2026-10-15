Los Ángeles. Los Cerveceros de Milwaukee conectaron la segunda menor cantidad de jonrones durante la campaña en las Grandes Ligas, pese a liderarlas con 103 victorias.

Tal vez estaban guardando sus batazos más grandes para los Dodgers de Los Ángeles.

GARRETT MITCHELL BACK-TO-BACK THE BREWERS!!! https://t.co/YboBtgi5Mu — MLB (@MLB) October 15, 2026

Jake Bauers y Garrett Mitchell conectaron vuelacercas consecutivos ante Blake Snell para recuperar la ventaja en la séptima entrada, y Milwaukee venció 6-2 a los Dodgers el miércoles para tomar una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El venezolano Jackson Chourio también se voló la barda, al primer lanzamiento del juego, para ayudar a que los Cerveceros quedaran a una victoria de su primer banderín de la Liga Nacional en la historia. Milwaukee estaba en la Liga Americana cuando la franquicia llegó a su única Serie Mundial, perdiendo en siete juegos ante los Cardenales de San Luis en 1982.

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“El trabajo aún no está terminado”, advirtió Mitchell.

El cuarto juego se disputa este jueves en el Dodger Stadium, donde los Cerveceros pueden convertirse en el primer club de Grandes Ligas en completar una barrida de postemporada después de haber sido barridos por ese mismo oponente en la postemporada anterior.

Los Ángeles ganó los cuatro juegos contra Milwaukee en la Serie de Campeonato del año pasado.

Los Dodgers acababan de tomar una ventaja de 2-1 en la sexta antes de quedar atónitos. La derrota dejó a los bicampeones defensores de la Serie Mundial al borde de la eliminación.

JAKE BAUERS PUTS THE BREWERS BACK IN FRONT! https://t.co/KK8xCFd7j1 — MLB (@MLB) October 15, 2026

“En los tres juegos que hemos jugado hasta ahora, y ojalá eso continúe, cada vez que ellos anotan, nosotros regresamos y anotamos”, dijo el manager de los Cerveceros, Pat Murphy. “Eso no es fácil de hacer en el béisbol”.

Fue la quinta victoria con remontada incluida en siete juegos esta postemporada para los Cerveceros, que nunca han vencido a Los Ángeles, en tres series previas de playoffs.

Los Dodgers sólo habían estado abajo 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete una vez antes en la historia de la franquicia, en la Serie Mundial de 1966, cuando fueron barridos por los Orioles de Baltimore

El único equipo en la historia de las Grandes Ligas que ha remontado un déficit de 3-0 para ganar una serie de postemporada al mejor de siete fueron los Medias Rojas de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004 contra los Yankees de Nueva York.

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“Hemos ganado cuatro seguidos varias veces este año”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Tenemos que ganar mañana. Ése es nuestro único enfoque”.

Snell había retirado a 14 bateadores seguidos al llegar la séptima entrada. El primer lanzamiento del juego por parte del ganador del Cy Young en dos ocasiones derivó en el jonrón de Chourio, y su último lanzamiento fue el cuadrangular solitario de Mitchell.

Andrew Vaughn negoció una base por bolas de siete lanzamientos para abrir la entrada y fue reemplazado por el corredor emergente Christian Yelich. Bauers siguió con un batazo de 412 pies al jardín derecho en el 11mo lanzamiento del turno para poner la pizarra 3-2, mientras la mayor parte del dugout de Milwaukee salió al terreno para celebrar.

The Brewers take a 3-0 series lead in the NLCS! https://t.co/DHW1TAldKz — MLB (@MLB) October 15, 2026

“Estaba buscando una recta, y no quería fallarla”, dijo Bauers, quien lideró al equipo con 26 de los 154 jonrones de Milwaukee en la temporada regular.

También fue turno destacado más reciente. Bauers negoció una base por bolas de 12 lanzamientos ante Yoshinobu Yamamoto que ayudó a los Cerveceros a tomar la ventaja temprano en el segundo juego.

“Creo que lo que cambió para mí este año fue que dejé de preocuparme por los resultados”, dijo Bauers. “Empecé a preocuparme por competir. Empecé a preocuparme por estar en el momento y dejar de estorbarme a mí mismo”.

Ver a Bauers trabajar la cuenta ante Snell fue “superbrutal”, dijo Mitchell.

Y luego fue su turno.

El batazo de Mitchell recorrió 428 pies entre el jardín derecho y central. Eso sacó del juego a Snell, quien no había permitido un jonrón en 46 1/3 entradas este año al llegar al compromiso. Fue la primera vez en su carrera que permitió jonrones consecutivos a bateadores zurdos y apenas la segunda vez que toleró múltiples cuadrangulares ante bateadores zurdos en un mismo juego.

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Bauers y Mitchell se convirtieron en apenas la tercera pareja de bateadores zurdos con jonrones consecutivos en postemporada ante el mismo lanzador zurdo. Kyle Schwarber y Bryce Harper lo hicieron por Filadelfia contra el relevista de Atlanta Dylan Lee en una serie de comodines este año, y Babe Ruth y Lou Gehrig lo lograron por los Yankees de Nueva York ante Bill Sherdel de los Cardenales de San Luis en la Serie Mundial de 1928.

Snell permitió cuatro carreras y cuatro hits en seis entradas y un tercio. Ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas.

Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 5-2 con un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski que permitió anotar a Brice Turang, quien se embasó con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera con un hit corto del venezolano William Contreras. Sumaron otra carrera con el sencillo impulsor del mexicano Joey Ortiz con dos strikes en la novena.

Los Dodgers, faltos de producción ofensiva, tomaron su primera ventaja, 2-1, con un doble de dos carreras de Will Smith ante el relevista dominicano Abner Uribe en la sexta.

Después de que el abridor novato Robert Gasser lanzó cinco entradas en blanco, Uribe entró y llenó las bases al otorgar bases por bolas al dominicano Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Shohei Ohtani. Smith, que estaba de 1 en 25 en los playoffs, conectó un doble contra la barda entre el jardín izquierdo y el central con un out para su primer hit de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

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DL Hall tomó el relevo de Uribe y dejó varados a corredores en segunda y tercera al ponchar al emergente boricua Kike Hernández y a Tommy Edman.

Hall permitió un hit en 2 1/3 entradas sin carrera para mejorar a 3-0 en estos playoffs. Trevor Megill consiguió cuatro outs para su segundo salvamento de la serie y el cuarto esta postemporada.

Los Dodgers volvieron a jugar en desventaja después de que el Chourio de 22 años conectó su tercer jonrón en el primer turno de un juego en su carrera en la postemporada, mientras los aficionados todavía se dirigían a sus asientos.

Después de eso, Mitchell recibió una base por bolas y Cooper Pratt conectó sencillo en la segunda antes de que Snell retirara a 14 en fila —seis por la vía del ponche— hasta que fue castigado en la séptima.

Los Dodgers tuvieron corredores en base en todas las entradas salvo en tres, pero no lograron remolcar suficientes. Todavía no han conectado jonrón en la Serie de Campeonato y se han ido de 32-3 con corredores en posición de anotar esta postemporada.

Ohtani se fue de 2-1 con una base por bolas bateando sexto en el orden, la posición más baja en la que ha bateado desde que se unió a los Dodgers hace tres años.