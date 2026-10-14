Filadelfia. Los Phillies de Filadelfia mantendrán a Don Mattingly como mánager, le quitarán la etiqueta de interino y le otorgarán un contrato por dos años, incluso después de un desplome al final de la temporada que casi le cuesta al equipo un puesto en los playoffs.

El presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dave Dombrowski, anunció la decisión el miércoles.

Mattingly condujo al equipo a una marca de 79-55 y a un boleto de postemporada después de reemplazar a Rob Thomson, quien fue despedido a finales de abril. Los Phillies estuvieron cerca de desperdiciar una ventaja de cuatro juegos por un comodín en la última semana de la temporada regular y luego perdieron en tres partidos ante los Bravos de Atlanta en la serie de comodines de la Liga Nacional.

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Los Phillies tenían marca de 9-19 cuando despidieron a Thomson en abril. Fue el piloto de un equipo que se clasificó cuatro veces seguidas a los playoffs, incluyendo la Serie Mundial de 2022, además de títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional.

Dombrowski y los Phillies fueron rechazados dos veces por Alex Cora, el exmánager de los Medias Rojas.

Cora desairó a Dombrowski cuando tomó la decisión de despedir a Thomson. El puertorriqueño lo hizo nuevamente después de que terminó la temporada, lo que en ambos casos lo dejó con Mattingly.

Mattingly, de 65 años, fue contratado la temporada baja pasada para desempeñarse como coach de banca y aún tenía un año restante en su contrato. Con un paro laboral de las Grandes Ligas sobre la mesa en diciembre, lo que deja en duda al menos partes de la próxima temporada, Mattingly es la opción segura y conocida para dirigir un roster que incluye a Bryce Harper, Trea Turner, Kyle Schwarber y una de las mejores rotaciones del béisbol.

Dombrowski aún no ha realizado su conferencia de prensa anual de fin de temporada —él y Mattingly hablarán el jueves, informó el equipo. Los Filis quedaron eliminados de los playoffs el 1 de octubre.

El bajón de septiembre de los Phillies les impidió alinear adecuadamente su pitcheo contra Atlanta, porque tuvieron que esperar hasta el último juego de la campaña regular para asegurar un puesto en los playoffs.

Filadelfia forzó un tercer juego contra los Bravos con tres dramáticos jonrones solitarios en la recta final del segundo partido. Pero al final, los Filis quedaron eliminados de la postemporada por quinto año consecutivo. No se consagran campeones de la Serie Mundial desde 2008.

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El núcleo de los Phillies —Harper, Schwarber, J.T. Realmuto, Zack Wheeler y Aaron Nola— ha llegado a los playoffs cinco años seguidos. Promedian 91 victorias por temporada durante ese tramo. Aún no han ganado un campeonato y cada temporada se han quedado más y más lejos de ese objetivo desde que alcanzaron la Serie Mundial de 2022.

La temporada siguiente, Filadelfia se despidió en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y los dos años posteriores terminaron con derrotas en la ronda divisional. La eliminación en el comodín esta temporada marcó otro paso en la dirección equivocada.

Mattingly fue uno de tres mánagers interinos en el béisbol la temporada pasada. Andy Green, de los Mets de Nueva York, y Chad Tracy, de los Medias Rojas, fueron reemplazos a mitad de temporada a quienes finalmente también les retiraron la etiqueta de interinos.

Seis veces All-Star de la Liga Americana durante su carrera como jugador con los Yankees de Nueva York. Mattingly es el padre del gerente general de los Phillies, Preston Mattingly.