St. Petersburg, Florida. El error mental y el fallo defensivo del dominicano José Ramírez le costaron a Cleveland el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un día después de que su bate ayudó a impulsar la victoria de los Guardianes en el primer duelo.

Dejó desprotegida la tercera base en un rodado dentro del cuadro de Chandler Simpson en la cuarta entrada, y luego jugó mal el batazo de Ben Williamson para un error que derivó en tres carreras sucias, mientras los Rays de Tampa Bay igualaron la serie al mejor de siete con una victoria de 3-1 la noche del martes.

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“Es un poco más rápido aquí con la superficie y yo estaba jugando paralelo a la base”, dijo Ramírez a través de un traductor. “La pelota botó justo en el borde entre la tierra y el césped, y eso fue lo que lo hizo un poco más difícil para mí. Traté de bloquearla. Es frustrante”.

El siete veces All-Star y que ha terminado entre los cinco primeros en la votación al MVP en seis ocasiones, conectó tres hits y anotó dos veces en la victoria de Cleveland por 7-3 en el primer juego.

A costly two-out error from Jose Ramirez gets the Rays on the board https://t.co/1KLyjAQl50 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) October 14, 2026

El Juego 2 estaba 0-0 con el cubano Victor Mesa Jr. en primera y dos outs en la cuarta entrada cuando Chandler Simpson llegó a salvo con un elevado rodado alto hacia el campocorto Brayan Rocchio.

Ramírez, desplazado hacia la segunda base ante el bateador zurdo, dio unos pasos hacia Simpson y observó cómo el campocorto tiraba a primera. Al ver la tercera base desprotegida, Mesa dobló la segunda y aceleró hacia tercera, llegando de pie, mientras Ramírez intentaba en vano alcanzarlo.

Cuatro lanzamientos después, Williamson conectó un batazo de dos botes que golpeó el borde de donde el césped artificial se une con la tierra cerca de tercera. La pelota pasó entre las piernas de Ramírez y se internó en el jardín izquierdo, lo que permitió que Mesa anotara.

“José como que se quedó atorado. Parecía que simplemente no movió los pies”, dijo el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt. “Como que pareció que se echó un poco hacia atrás con los pies plantados en lugar de moverlos. Así que fue un golpe duro ahí y, obviamente, ellos lo aprovecharon”.

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Liam Hicks envió el siguiente lanzamiento de Parker Messier, un slider, hacia el jardín derecho-central para un sencillo de dos carreras y una ventaja de 3-0.

“Han hecho eso todo el año. Cuando huelen sangre, la toman y salen corriendo”, dijo Vogt. “Tuvimos algunas jugadas descuidadas en el campo que necesitamos corregir”.

Ramírez conectó jonrones en los Juegos 4 y 5 de la serie divisional para que Cleveland remontara un déficit de 0-2 en la serie, convirtiéndose en el primer jugador de Cleveland en pegar jonrón en partidos consecutivos de postemporada desde Francisco Lindor en 2018.