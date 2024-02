Miami . La próxima temporada de las Grandes Ligas de béisbol será una única para los Red Sox de Boston. Además de que será el último año de contrato de Alex Cora como mánager, serán el foco de una nueva serie documental que los seguirá en el transcurso de la campaña y se transmitirá por Netflix.

La misma será presentada en el 2025 y producida por Greg Whiteley de One Potato Productions. Y Cora está entusiasmado por esta nueva experiencia, ya que se considera fanático de este tipo de proyectos.

“Es una oportunidad única para la organización, jugadores y todos nosotros que estamos envueltos. Yo he sido fanático de muchos de estos documentales en otros deportes. Yo he sido fanático de muchos de estos documentales en otros deportes. A lo largo de los años, me he enamorado del fútbol y soy fiel fanático del Liverpool. He visto documentales de Liverpool, Man City y Arsenal en otras plataformas. Me encanta de la manera que cuentan la historia”, comentó Cora a preguntas de Primera Hora durante la ceremonia del Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe en Miami, Florida.

“En nuestro caso, tenemos una oportunidad de dejarle ver a los fanáticos del béisbol cómo trabaja el sistema, los sacrificios de la familia y las altas y bajas. ¿Que nos vamos a exponer allá fuera? Sí, y a lo mejor en ciertas ocasiones va a ser incómodo, pero, como les he dicho a los muchachos, entrenadores y organización, hay que coger el batón y correr con él”, agregó.

Cora aseguró que serán seguidos por una cámara 24 horas los siete días de la semana y las personas tendrán una experiencia auténtica en la que conocerán a los jugadores y coaches tal y como son. Incluso, relató que le comunicó a la producción de la serie documental que el lenguaje que hablan en su hogar es español, pues quienes único hablan inglés en su casa son sus dos hijos gemelos, y no pensaban cambiar la forma cómo se comunicaban por la serie.

“(Ellos) me dijeron: ‘No, de eso se trata. Ser lo más transparente posible y ser ustedes. Después, nosotros contamos la historia”, indicó.

Los Red Sox llegan a la temporada 2024 en busca de volver a jugar en octubre, después de dos años terminando en el fondo de la División Este de la Liga Americana. Y, en lo que podría ser su último año en Boston, Cora espera que los suscriptores de Netflix puedan disfrutar de una historia sobre un equipo que muchos subestiman.

“Si Dios quiere, esto será una historia que va a tener un final que todo el mundo pueda seguir en un futuro, que es un equipo que no mucha gente nos está dando oportunidad de jugar en octubre. Si Dios quiere, jugamos en octubre y podemos lograr lo que tenemos como meta, que es ganar la Serie Mundial”, concluyó.