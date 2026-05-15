La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció el jueves la aprobación unánime de Ponce Leones LLC, encabezada por el doctor Emmanuelli Algarín, como nuevo apoderado de los Leones de Ponce a partir de la temporada 2026-27.

La determinación fue tomada por la Junta de Directores de la liga, integrada por los propietarios de las seis franquicias, el presidente y el director de torneo, tras completar el proceso de evaluación correspondiente.

Como parte de la transición, Ponce Leones LLC asumirá la dirección de la franquicia mientras se contempla la continuidad de componentes operacionales, personal técnico y jugadores, con el objetivo de mantener el progreso alcanzado recientemente por el equipo.

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La Junta de Directores de la LBPRC aprobó la entrada del odontólogo Emmanuelli Algarín con un voto unánime. ( Suministrada )

La aprobación ocurre luego de una histórica campaña para los Leones, que alcanzaron la Serie Final por primera vez en 14 años, revitalizando el entusiasmo de la fanaticada ponceña.

“Nos complace darle la bienvenida al Dr. Emmanuelli Algarín y a Ponce Leones LLC como nuevo apoderado de una franquicia tan importante e histórica para nuestro béisbol como lo son los Leones de Ponce”, expresó el presidente de la liga, Juan A. Flores Galarza.

Por su parte, Algarín aseguró que asume la responsabilidad “con mucho respeto, compromiso y entusiasmo” y afirmó que buscará fortalecer la organización y mantener un equipo competitivo para la ciudad.