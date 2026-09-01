Anaheim, California. Kroenke Sports and Entertainment anunció que llegó a un acuerdo para comprar los Angels de Los Ángeles a Arte Moreno.

La compañía, dirigida por Stan Kroenke, hizo el sorprendente anuncio el martes, indicando que espera cerrar la transacción a principios de 2027.

La compañía de Kroenke es propietaria de los Rams de Los Ángeles de la NFL, el Arsenal de la Premier League inglesa, los Nuggets de Denver de la NBA, los Avalanche de Colorado de la NHL y los Rapids de Colorado de la Major League Soccer.

OFFICIAL: Kroenke Sports & Entertainment ("KSE") announced that it has entered into a definitive agreement to acquire a controlling interest in the Los Angeles Angels Baseball Club from the Moreno Family.



The transaction is expected to close in the first quarter of 2027, subject… pic.twitter.com/sy60AAz5Bp — Los Angeles Angels (@Angels) September 1, 2026

Ahora, la compañía ha sumado a los Angels, cuya turbulenta etapa de 20 años bajo la propiedad de Moreno finalmente llegará a su fin.