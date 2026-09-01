Anaheim, California. Kroenke Sports and Entertainment anunció que llegó a un acuerdo para comprar los Angels de Los Ángeles a Arte Moreno.

La compañía, dirigida por Stan Kroenke, hizo el sorprendente anuncio el martes, indicando que espera cerrar la transacción a principios de 2027.

La compañía de Kroenke es propietaria de los Rams de Los Ángeles de la NFL, el Arsenal de la Premier League inglesa, los Nuggets de Denver de la NBA, los Avalanche de Colorado de la NHL y los Rapids de Colorado de la Major League Soccer.

Ahora, la compañía ha sumado a los Angels, cuya turbulenta etapa de 20 años bajo la propiedad de Moreno finalmente llegará a su fin.

Relacionadas

  1. Manchester City acuerda fichar al argentino Enzo Fernández desde el Chelsea

  2. Naomi Osaka rinde tributo a Allen Iverson con su atuendo en el Abierto de Estados Unidos

  3. Siete compromisos internacionales marcarán el cierre del 2026 para la FBPR

  4. La LAI incorpora el pickleball como deporte de exhibición

  5. Alex Bregman pega tres de los nueve jonrones de los Cubs y Chicago establece récord de franquicia