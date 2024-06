La Asociación de Jugadores de Major League Baseball (MLB) alegó que los empleados de la firma de representación deportiva de Bad Bunny proporcionaron incentivos indebidos a decenas de jugadores, lo que provocó que el sindicato descertificara a un agente y emitiera una multa.

Rimas Sports, bajo su nombre corporativo Diamond Sports LLC, demandó al sindicato en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan el pasado mayo, acusando a la Asociación de Jugadores de MLB de violar el reclamo general por agravio de Puerto Rico y de interferencia con sus contratos para representar a los jugadores.

El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rimas William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda el 10 de abril y les impuso una multa de $400,000 por mala conducta. Arroyo era un agente certificado por el sindicato para representar a los jugadores y representó al receptor de los Mets, Francisco Álvarez, y a su compañero Ronny Mauricio. A Arroyo se le quitó la certificación y a los otros dos les dijeron que no podían solicitarla.

El aviso de disciplina bajo las regulaciones de agentes se presentó ante el tribunal bajo sello, pero los documentos legales del sindicato presentados el miércoles citaban partes para pedir al tribunal que denegara la solicitud de Rimas de una orden judicial preliminar.

El sindicato dijo que el aviso “detalla una serie de violaciones graves de las regulaciones, incluyendo proporcionar y prometer incentivos indebidos a docenas de jugadores, proporcionar y prometer préstamos a jugadores no representados por Rimas, utilizar personas no certificadas para realizar trabajos reservados sólo para agentes de jugadores y no garantizar adecuadamente que los empleados de Rimas cumplan con las regulaciones”.

El sindicato continuó afirmando que los agentes de Rimas habían estado “ofreciendo y proporcionando obsequios a jugadores a los que no representaban, incluidos, entre otros, entradas VIP para conciertos de ‘Bad Bunny’ y acceso a la suite para un partido de los Phoenix Suns”. El sindicato también dijo que los agentes violaron las regulaciones “al proporcionar, hacer que se proporcionara o prometer proporcionar dinero y/u otras cosas de valor a los jugadores con el fin de inducir o alentar a los jugadores a utilizar sus servicios como agentes”.

El sindicato alegó que los agentes de Rimas proporcionaron, hicieron que se proporcionara o prometieron un préstamo sin intereses de $200,000 a un jugador y un regalo de $19,500 a otro.

El árbitro Michael Gottesman negó la solicitud de los agentes de bloquear a la Asociación de Jugadores, una decisión que el sindicato pidió que confirmara un tribunal federal en Manhattan.

Los portavoces y abogados de Rimas no respondieron a una solicitud de comentarios. Rimas se fundó en 2021 con el objetivo de representar a los jugadores latinos.