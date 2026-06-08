El exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Yadier Molina, informó que el avión que se precipitó la tarde del domingo en La Romana iría a recogerlo conjuntamente con sus familiares a Austin, Texas.

Producto de este accidente fallecieron el piloto Erick Diago y el copiloto Rudy Gahasal, ambos de nacionalidad norteamericana, mientras intentaban aterrizar en esa terminal.

Yadier Molina. ( Ramon "Tonito" Zayas )

De acuerdo a las declaraciones del expelotero, tras recogerlo con su familia y amigos en Texas, irían a Puerto Rico.

“Mis condolencias a los pilotos y sus familias. Este avión iba en camino a buscarme a mí y a mi familia y amigos a Texas para regresarnos a PR! (Puerto Rico) Está brutal todo! Gracias mi Dios por todo y muy triste por todo”, escribió Molina en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Según el informe, la aeronave matrícula N318JF llegó al país desde Puerto Rico; en el aeropuerto de La Romana dejaron dos pasajeros y se reabastecieron de combustibles.

Al salir de la terminal con destino a Austin, Texas, y mientras se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana, la aeronave se declaró en emergencia, por lo que sus tripulantes intentaron aterrizar nuevamente en la terminal.

Al chocar con tierra, el avión se incendió, provocando la muerte del piloto y el copiloto.

Tragic development: A private jet has crashed during an emergency landing attempt at La Romana International Airport in the Dominican Republic.#aircraft pic.twitter.com/Q4nmtpn4ul — FL360aero (@fl360aero) June 7, 2026

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informaron que estudian todas las pesquisas relacionadas con este caso.

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) investiga lo ocurrido en este caso junto con el IDAC.

De acuerdo con los informes preliminares, mientras realizaba la maniobra de retorno, la aeronave perdió estabilidad y terminó precipitándose a tierra dentro del perímetro de la terminal aeroportuaria, provocando un fatal desenlace. Tras el siniestro, unidades de emergencia y rescate se movilizaron rápidamente hacia la zona del accidente.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto, así como efectivos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), acudieron al lugar para controlar la situación y asegurar el área.