La pérdida de confianza que ha reconocido el taponero de los Mets de Nueva York, Edwin ‘Sugar’ Díaz es una etapa que le ocurre a todos los atletas, incluyendo los de más alto nivel.

Así dijo José Juan Barea, quien entiende a perfección lo que le ocurre inesperadamente al taponero de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas.

“Eso le pasa a todo el mundo”, dijo Barea. “Cuando tú llegas a la NBA o MLB en lo más alto, la confianza tiene que estar al 100 por ciento porque de lo contrario,no hay ‘break’. Pero va a llegar el momento en que van a venir semanas en que crees que se te olvidó jugar. Es todo mental”, sostuvo Barea, quien labró una destacada carrera en la NBA.

Díaz reconoció esta semana que ha perdido la confianza en cerrar juegos, luego de haber permitido carreras en tres apariciones consecutivas que acabaron en derrotas para los Mets. El boricua había subido al montículo con ventaja en la pizarra, pero no la pudo mantener.

En los Mets, incluso, discuten la posibilidad de relevarlo temporeramente de su puesto como cerrador.

Barea, campeón de la NBA en el 2011, reveló que pasó un episodio similar al de Díaz. En su caso fue operado del hombro en la pretemporada del 2010-11 con los Mavericks y al regresar a juego no podía meter el triple. Díaz también fue operado en la pretemporada del 2023 y perdió todo esa campaña.

“No lo podía meter. No lo podía meter”, dijo. “Estaba haciendo todo bien, pero no lo podía meter. Estuve como dos meses sin meterla de tres. Y me estaba volviendo loco. Los Mavericks me ponían a ver videos de mí metiendo el triple para volver a coger esa confianza mental. Le pasa a los mejores del mundo”, agregó.

El entonces armador dijo que Díaz debe mantener su rutina, creyendo en que lo que hace es efectivo, y obviar el ruido externo, lo que va a decir la fanaticada, la redes sociales y los rivales.

De esa manera volverá a ser el Díaz que ha rescatado 206 juegos en su carrera, incluyendo 57 en una temporada con los Mariners de Seattle y 32 en 33 oportunidades con los Mets en el 2023.

“Dale un par de semanas más y va a volver a ser el Sugar de antes, el que todos conocemos. Es cuestión en mantenerse mental y seguir la rutina”, dijo.