Los Maratonistas de Coamo sumaron su octava victoria consecutiva y se colocaron a mitad de camino en la serie final del Sur al imponerse 7-2 sobre los Peces Voladores de Salinas el domingo, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Coamo comenzó su racha ganadora al ganar sus últimos tres juegos de la fase regular. Luego, barrieron 3-0 a los Brujos de Guayama en la semifinal de la sección y ahora dominan 2-0 la final del Sur.

Un jonrón solitario de Luis Rodríguez rompió el empate a dos carreras y le dio la ventaja definitiva a los Maratonistas en la séptima entrada. Después, un ramillete de cuatro anotaciones amplió la ventaja en el octavo episodio. William Rivera también desapareció la pelota por Coamo.

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Reinaldo Espada lanzó 1.2 entradas en cero para apuntarse la victoria en relevo, mientras Jean Ramos cargó con la derrota al permitir cuatro carreras en 2.1 episodios.

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián reaccionaron para empatar la serie a 1-1 con triunfo 4-3 en 11 entradas sobre los Libertadores de Hormigueros.

Un sencillo de Boris Rodríguez trajo la carrera de la ventaja segura en las piernas de Jesús Tavares. El relevista Oscar Rivera se acreditó la victoria con dos entradas lanzadas. La derrota fue para el cerrador Marvin Galarza.

Por los Patrulleros, Rolando Camacho conectó un jonrón en el noveno capítulo. Jesús Tavares y Camacho batearon tres hits cada uno para encabezar la ofensiva de San Sebastián.

Las ocho series finales de sección continuarán el viernes a las 8:00 p.m.