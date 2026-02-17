Los Brujos de Guayama, los Samaritanos de San Lorenzo y los Criollos de Caguas se impusieron este lunes en la jornada de juegos reasignados de la recién comenzada temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Guayama escaló al liderato de la sección Sur al vapulear 13-3 a los Maratonistas de Coamo en el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel.

El lanzador derecho José Soler cubrió las primeras cinco entradas para apuntarse la victoria, mientras Christian Santiago y Axel Meléndez impulsaron dos carreras cada uno. Siete de las trece anotaciones de los Brujos fueron fabricadas en el tope del séptimo episodio.

En el Sureste, los Samaritanos doblegaron 11-5 a los Grises de Humacao, con tres carreras impulsadas y un jonrón de Jorge Rosa. Siete de las once vueltas de San Lorenzo fueron marcadas en la parte baja de la quinta entrada.

En la Central, los Criollos se afianzaron en el segundo puesto de la sección al blanquear 2-0 a los Pescadores del Plata de Comerío, gracias a una brillante combinación de los lanzadores Joel Morales, Saúl “Monaguillo” Rivera y Luis González. El ganador fue Morales, con 5.2 episodios trabajados.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Camuy en Florida y Yabucoa en Río Grande.

La acción continúa este martes a las 7:30 p.m. con un solo encuentro en calendario, cuando los Maceteros de Vega Alta visiten al Melao Melao de Vega Baja en el Estadio Tomás Palmares de Dorado.