Cinco lanzadores se combinaron el miércoles para guiar a los Lancheros de Cataño a una victoria 3-2 sobre los Mets de Guaynabo con un no-hitter, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en el Estadio Moisés García.

Cataño extendió su invicto a 2-0 en el tope de la sección Metro, mientras Guaynabo cayó en su primer compromiso del torneo.

Isaías Oquendo, Luis Gutiérrez, Jimmy Matos, Josué Serrano y Kevin Meléndez fueron los protagonistas del dominio monticular de los Lancheros. En total otorgaron nueve bases por bolas y poncharon a cinco bateadores.

Gutiérrez se apuntó la victoria en relevo con 2.2 entradas trabajadas. Harold Torres encabezó la ofensiva con dos carreras remolcadas.

La primera carrera de Guaynabo se produjo en la parte baja de la segunda entrada mediante pelotazo, luego de tres boletos consecutivos. La segunda anotación llegó en el tercer episodio con dos outs, tras un tiro errático.

En la sección Central, los Toritos de Cayey apabullaron 17-4 a los Próceres de Barranquitas con 19 imparables y cinco entradas en cero del estelar zurdo José Carlos Burgos. Iván de Jesús conectó un jonrón y remolcó tres carreras. También impulsaron tres Richard González y Alexander Márquez.

Cayey se consolidó invicto en el liderato de la sección con marca de 4-0. Por su parte, Barranquitas continúa sin victorias en cuatro presentaciones.

En el Noroeste, los Fundadores de Añasco vapulearon vía blanqueada 11-0 a los Tiburones de Aguadilla con gran gestión de Wesly Santiago, Javier Gabriel Gaetán y Adam Ortiz.

En el Sur, los Cachorros de Ponce lograron su primera victoria al superar 4-2 a los Potros de Santa Isabel, con ramillete de cuatro anotaciones en el tope de la sexta entrada. Michael Arroyo pegó un jonrón y remolcó tres vueltas. Jorge Benítez ponchó a once en siete entradas para llevarse el triunfo y Bryant Salgado consiguió el salvamento.