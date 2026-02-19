La sexta edición del 5K & 10K Llanero agotó sus 3,250 espacios disponibles y se disputará el 22 de febrero de 2026 con casa llena desde el balneario de Punta Salinas en Levittown, consolidándose como una de las pruebas de mayor convocatoria en el fondismo puertorriqueño.

La carrera, conocida como la “Ruta del Encanto”, ha fortalecido su perfil competitivo con ambas distancias certificadas por World Athletics, lo que permite que las marcas registradas sean válidas para clasificaciones oficiales. La organización informó que reforzó la logística en la salida y meta, los oasis de hidratación y el equipo de voluntarios para sostener el nivel técnico ante la alta participación.

El promotor Gilberto Ramos atribuyó el crecimiento a la experiencia del corredor y al vínculo con clubes de running en la isla. Indicó que muchos atletas regresan cada año en busca de la Medalla Llanera y adelantó que el evento contará con transmisión en vivo a través de sus plataformas oficiales. Los premios en metálico superan los 14,000 dólares en las distintas categorías.

La entrega de paquetes será el 20 y 21 de febrero en el Centro Las Dos Fuentes.

La prueba forma parte de un circuito de seis carreras en Toa Baja que incluye el Toa Baja Maratón 42K, el 10K Abraham Rosa, la Milla Llanera, las 16 Millas de Sabrina y el 21K Che Márquez.

El alcalde Bernardo “Betito” Márquez señaló que la consistencia en la participación reafirma el arraigo del evento y anunció un plan de seguridad que incluirá apoyo médico, control de tránsito y cierre parcial de la PR-165, además de la tradicional Fiesta Llanera y la ceremonia de premiación en el balneario.