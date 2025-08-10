La ruta hacia el campeonato de la Liga Béisbol Superior Doble A ya tiene a sus dos sobrevivientes.

Los Leones de Patillas y los Mulos de Juncos conquistaron sus boletos al baile de coronación, dejando en el camino a los rivales de los Peces Voladores de Salinas y los Patrulleros de San Sebastián, respectivamente.

La final nacional - al mejor de siete partidos- da inicio el viernes en el hogar de los Leones, el Estadio Municipal Gaspar Cochran a las 8:00 p.m. Patillas le corresponde la ventaja local debido a su récord global de 30-12. Juncos, por su parte, ostenta foja de 28-16.

Patillas, dirigido por Félix “Picor” Santana, arribó a la postrimería de la temporada por primera vez desde el 2010. Para dicha campaña, los melenudos cayeron en cinco duelos ante los Cariduros de Fajardo.

Así las cosas, y tras blanquear a Salinas el sábado (5-0) en un séptimo y decisivo choque, Patillas irá a su segundo turno al bate por la conquista de su primer cetro nacional en 57 años de la franquicia.

En cambio, la historia de los Mulos en estos escenarios es de vasta experiencia. Juncos, máximo ganador de la llamada pelota dominguera con 10 campeonatos, llegó a la final al derrotar, 3-2, a San Sebastián el viernes en el sexto encuentro de la serie.

El último título y última final de los guiados por Raúl Casanova fue en la temporada 2019, cuando eliminaron en un séptimo encuentro a los Jueyeros de Maunabo.

Hasta el 2026

Aunque la meta de alcanzar la serie de campeonato se esfumó para Salinas y San Sebastián, sus dirigentes no ocultaron a Primera Hora , en entrevistas separadas, la satisfacción del camino recorrido.

“Estoy satisfecho con la entrega, la pasión y el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de mi equipo. Lo dejaron todo en el terreno en esta serie y todo el año”, expresó el piloto de los Peces Voladores, Jaime Muñoz.

No obstante, aunque agradecido de su núcleo, si Muñoz pudiera cambiar algo de la serie contra los Leones sería el quinto partido, que colocó a Patillas a una victoria de la final.

Patillas perdía 4-0 y viró el marcador anotando cinco carreras tras un descontrol en el cuerpo monticular salinense, que entre cuatro lanzadores, regalaron cuatro boletos y pegaron dos pelotazos. El partido concluyó 6-4, a favor de Los Leones.

“En el quinto juego de la serie tomé decisiones que entendía que eran las correctas en esa quinta entrada, ganando el juego 4-0. Lamentablemente, no me salieron... Si hubiese podido cambiar algo, sería hacer algo diferente para tratar de ganar ese quinto juego”, contó.

Por su parte, el dirigente de los Patrulleros, Juan Medina, hubiese realizado ajustes en su defensa. La novena concretó siete errores durante la serie frente a los Mulos.

“Tenemos que mejorar nuestra defensa y tenemos que trabajar con canalizar las emociones. Ellos se metieron mucho en el juego y muchos de ellos nunca habían estado en este escenario ante tantos fanáticos, y yo sé que los nervios, en un momento dado, los traicionaron”, comentó.

“Pero hablé con ellos y les dije que cuando salieran del dugout lo hicieran con la frente en alto porque fue una temporada muy buena para ellos", agregó.

Futuro

Muñoz ve con buenos ojos el futuro de los cinco veces reyes de la sección Sur.

“Tiene una serie de jugadores colegiales que llegaron y fueron de impacto inmediato en el juego, tiene unos peloteros jóvenes que adquirieron experiencia y que sé que lo van a hacer mucho mejor en los próximos años”, manifestó.

De cara a la próxima temporada, el estratega sugirió la adquisición de un lanzador abridor y un bateador de poder. En el ámbito personal, admitió que es muy temprano para conocer sus próximos pasos dentro del equipo o del béisbol mismo.

Medina, por su parte, apostó en que la juventud del equipo los mantendrá en la cima de la sección Noroeste.

“Esta experiencia que tuvieron este año no la tiene todo el mundo. Ellos pueden saber en dónde están parados, en qué tienen que mejorar y en qué tienen que trabajar para el próximo año”, comentó.

En su plano profesional, indicó que ya recibió cuatro ofertas de distintos conjuntos interesados en sus servicios como dirigente.