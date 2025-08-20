Kansas City. Bobby Witt Jr. supo que la pelota se había ido en el momento en que salió de su bate.

Sólo más tarde, la joven estrella de los Royals de Kansas City se dio cuenta de a qué tipo de empresa le permitían unirse.

El jonrón de dos carreras en la octava entrada contra Texas el martes por la noche solo aumentó la ventaja de Kansas City, que finalmente se alzó con una victoria de 5-2. Fue la quinta victoria consecutiva de los Royals, que se acercaron a dos juegos y medio de un puesto de comodín de la Liga Americana.

Pero también fue el jonrón número 100 de la carrera de Witt, lo que lo convirtió en el más joven en la historia de la franquicia en alcanzar esa marca. Lo logró a los 25 años y 66 días, más rápido que Carlos Beltrán cuando lo logró durante la temporada 2003.

“Lo quiero ahí arriba en cada entrada”, dijo el mánager de los Royals, Matt Quatraro. “Miras la alineación y te preguntas: ‘¿Cuántas veces podemos llegar al plato? ¿Cuántos jugadores podemos mantener en base cuando llegue al plato?’“

“Es una presión inmensa para un jugador joven entender lo que todos piensan de él”, dijo Quatraro. “Pero tiene la capacidad física, el carácter y la capacidad mental para manejarlo”.

El último batazo, sin duda, que le pegó el relevista texano Cole Winn y aterrizó a unos 135 metros justo en el jardín central, convirtió a Witt en el cuarto jugador con al menos 100 jonrones y 100 bases robadas en sus primeras cuatro temporadas en las Grandes Ligas. Los otros son Julio Rodríguez, Darryl Strawberry y Bobby Bonds: un grupo bastante selecto.

Witt también se convirtió en uno de los seis campocortos en los últimos 95 años en conectar al menos 100 jonrones a sus 25 años. Esa lista de figuras destacadas incluye a Alex Rodríguez, Cal Ripken Jr., Francisco Lindor, Carlos Correa y Hanley Ramírez; de estos jugadores, solo Rodríguez y Ramírez también sumaron 100 bases robadas a sus 25 años.

“Fue especial”, admitió Witt, “solo ver los nombres en la lista o lo que sea que mostraron. Pero ahora, simplemente vamos a por el siguiente. Fue especial. Lo disfrutamos. Y ahora, simplemente vamos por el siguiente partido”.

Cada vez son más importantes para los Royals, que han ganado cinco juegos consecutivos y siete de los últimos ocho. Llegan al tercer juego de su serie de cuatro contra los Rangers el miércoles por la noche con la oportunidad de acercarse a un puesto de comodín, y el año pasado demostraron que podrían causar estragos en la postemporada si logran clasificar.

Witt también sigue siendo el catalizador de su auge en la segunda mitad. Batea para .291 con 18 jonrones y 69 carreras impulsadas.

“Es especial cuando sale al campo”, dijo Seth Lugo de los Royals, quien permitió solo dos carreras y tres hits lanzando hasta la séptima entrada el martes por la noche. “Llevo dos años diciéndolo: Se maneja igual. No se deja vencer ni se desanima. Es un maestro de la consistencia. Eso es lo que hace”.

Resulta que Witt también es un excelente jardinero y tiene un Guante de Oro en su vitrina de trofeos.

Pero en el plato es donde Witt se ha convertido en una auténtica estrella. Lideró las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .332 el año pasado, cuando conectó 32 jonrones, robó 31 bases y terminó con 109 carreras impulsadas. Y aunque quizá no repita el promedio, el total de jonrones ni las cifras de carreras impulsadas en esta temporada, ya suma 32 bases robadas y solo ha sido atrapado siete veces.

“No hay muchos jugadores que lleguen a los 100 (jonrones)”, dijo Vinnie Pasquantino, quien también conectó un jonrón el martes por la noche. “¿Y el cuarto jugador en la historia de la MLB con 100 bases robadas? Es una lista en la que jamás estaré. Es increíble.

“Es uno de los mejores jugadores de la liga por algo”, dijo Pasquantino. “Una superestrella”.