Tampa, Florida. Giancarlo Stanton y Cody Bellinger conectaron dos jonrones cada uno, Aaron Judge bateó su cuadragésimo bambinazo de la temporada y los Yankees de Nueva York igualaron un récord de la franquicia con nueve vuelacercas para aplastar el martes 13-3 a los Rays de Tampa Bay.

Judge, Bellinger y Stanton conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada para darles a los Yankees una ventaja de 3-0 tras apenas cuatro turnos en el juego, que comenzó con una demora de casi dos horas por la lluvia.

El panameño José Caballero conectó dos vuelacercas para el primer juego de múltiples jonrones en su carrera. Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice desaparecieron también la pelota por los los Yankees, quienes ganaron su cuarto encuentro consecutivo y lucieron muy cómodos al jugar de visitantes en su hogar de entrenamiento de pretemporada.

Bronx Bombers showed up in Tampa. #RepBX pic.twitter.com/XMwnRFFcty — New York Yankees (@Yankees) August 20, 2025

Nueva York aprovechó al máximo las dimensiones acogedoras ante una multitud de 10,046 personas en el George M. Steinbrenner Field, donde los Rays están jugando mientras el Tropicana Field se somete a reparaciones.

Bellinger terminó de 5-4 con tres carreras impulsadas.

Después del largo retraso por lluvia, Shane Baz (8-10) permitió el batazo de 429 pies de Judge al jardín central. Bellinger siguió con un cuadrangular de 381 pies hacia el bosque derecho, y Stanton conectó uno de 386 pies entre el derecho y el central

Baz permitió seis carreras y siete hits, incluidos cinco jonrones, en tres entradas. Ha cedido 29 carreras limpias en sus últimos 28 innings (9.32 de efectividad) en seis aperturas.

El panameño José Caballero, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras en la segunda entrada del juego ante los Rays de Tampa Bay, el martes 19 de agosto de 2025 (AP Foto/Chris O'Meara) ( Chris O'Meara )

Carlos Rodón (13-7) se llevó la victoria, permitiendo dos carreras en seis entradas.

Por los Yankees, los dominicanos Amed Rosario de 1-1, Jasson Domínguez de 1-0. El panameño Caballero de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 2-0. Los dominicanos Junior Caminero de 4-0, Christopher Morel de 4-2 con una anotada. El venezolano Everson Pereira de 3-1 con una anotada.

El dominicano Samuel Basallo empuja la carrera del desempate por los Orioles de Baltimore ante los Medias Rojas de Bsoton, el martes 19 de agosto de 2025 (AP Foto/Charles Krupa) ( Charles Krupa )

Orioles dilapidan ventaja, pero superan 4-3 a Boston en 11 entradas

Boston. El dominicano Samuel Basallo impulsó la carrera de la ventaja con un rodado en la undécima entrada y los Orioles de Baltimore resistieron apenas para superar el martes 4-3 a los Red Sox de Boston después de desperdiciar una delantera de dos carreras en la novena.

Los Orioles ganaron su tercer duelo consecutivo y triunfaron por sexta vez en sus últimos siete juegos. Barrieron la serie de dos juegos en Boston, pero necesitaron entradas adicionales después de que Nathaniel Lowe conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la novena para empatar.

Boston llenó las bases con un out en la décima antes de que una doble matanza terminara con la amenaza. Los Medias Rojas tuvieron otra oportunidad con un corredor en tercera y un out en la undécima, pero no pudieron empujarlo.

Los Red Sox se fueron de 13-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base.

Alex Bregman elevó un globo al campocorto para terminar el juego, dando al cubnao Yennier Cano (2-6) la victoria y a Corbin Martin su segundo salvamento.

Garret Whitlock (5-3) permitió la carrera sucia en la undécima.

Por los Orioles, el boricua Luis Vázquez de 5-0 con una anotada. El dominicano Basallo de 1-0 con una remolcada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-0. El venezolano Abraham Toro de 5-0.