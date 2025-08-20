La velocista puertorriqueña Frances Colón hizo el martes historia al ganar la medalla de bronce en la final de los 100 metros planos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con un tiempo de 11.46 segundos.

Colón se convirtió en la primera corredora boricua que sube al podio de unos Panamericanos, tanto en la rama adulta como en la juvenil, según el historiador deportivo Carlos Uriarte.

El oro de ese evento se lo llevó la trinitense Shaniqua Bascombe con 11.19, mientras que la plata fue para la dominicana Liranyi Alonso, con 11.40. En esa misma final, la abanderada nacional Gladymar Torres terminó en la quinta posición con 11.50.

En la rama masculina, Eloy Benítez también finalizó quinto con un registro de 10.20. Otros puertorriqueños también participaron el martes en la jornada de atletismo.

En las semifinales de los 100 metros con vallas, Naomi Ríos terminó novena con 13.83 y Grace Otero décima con 13.85. En las semifinales de los 400 metros, Alejandro Rosado finalizó noveno con 47.06, mientras que Alan Cabanellas concluyó octavo en lanzamiento de bala con marca de 17.04.

Gracias a Colón, Puerto Rico suma ahora 13 preseas, incluyendo tres de oro, tres de plata y seis de bronce.