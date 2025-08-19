El futbolista boricua Jeremy de León jugará en el Hércules de Alicante cedido por el Real Madrid Castilla, confirmaron este martes diversos medios de comunicación en España.

El extremo puertorriqueño no figuró en los planes del exentrenador del club, Raúl Blanco, ni tampoco del nuevo técnico, Álvaro Arbeloa.

Así las cosas, apenas sumó tres goles en 12 encuentros. De León tenía contrato hasta 2026.

En marzo, dijo en una entrevista con Primera Hora que su sueño era permanecer en el Castilla, con el que tuvo un paso complicado tras múltiples lesiones en sus hombros.

El Hércules, de otro lado, pertenece al Grupo B de la Primera Federación (tercera división española). Será rival del también boricua Leandro Antonetti, que pertenece a las filas del Sevilla Atlético.

Su estadía con el Madrid tuvo sus aciertos cuando para la campaña en 2024, el extécnico del primer equipo, Carlo Ancelotti, lo incluyó en varios viajes de la Champions.

Conocido como el “amuleto”, vio al club conquistar su decimoquinta orejona.