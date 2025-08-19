La Sultana del Oeste se prepara para un gran evento deportivo el próximo 23 de agosto, cuando reciba en el Estadio Centroamericano a algunos de los mejores saltadores mundiales para la Coquí International Cup, una competencia oficial del World Athletics Continental Tour Silver.

Puerto Rico tendrá representación de élite en salto largo gracias a la participación de Alysbeth Félix y Michael Williams.

Félix es la primera y única mujer puertorriqueña en lograr una medalla panamericana en atletismo, mientras que Williams, actual campeón nacional, es hijo del legendario saltador Elmer Williams.

En la fecha, ambos atletas buscarán dejar una marca histórica frente a su público, en lo que será la última oportunidad oficial para clasificar al Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, con las marcas mínimas establecidas en 6.86 metros para mujeres y 8.27 metros para hombres.

Pero ellos no serán los únicos buscando hacer las marcas. Otros 10 competidores de alto nivel, cinco hombres y cinco mujeres, se enfrentarán en esta contienda no solo por la victoria, sino también por una plaza para el mundial que se disputará en septiembre en Tokio.

Un toque especial del evento será la música personalizada que acompañará cada salto, mezclada en vivo por el reconocido DJ Hec, que será el encargado de prender la energía desde las gradas.

En la rama femenina, además de Félix, Puerto Rico contará con la joven promesa Norian Ayala Velázquez, quien ya tuvo experiencia internacional en Ecuador este año. Entre las figuras internacionales destacan: Evelise Veiga (Portugal), campeona mundial universitaria en triple salto y medallista de plata en salto largo con una mejor marca de 6.96 metros; Nia Robinson (Jamaica), con una mejor marca personal de 6.70 metros; Angie Palacios (Colombia), campeona universitaria de la LAI en salto largo y triple salto; y Chantel Malone (Islas Vírgenes Británicas), campeona panamericana en Lima 2019 y finalista olímpica y mundial, con una mejor marca personal de 7.08 metros.

En la rama masculina, junto a Williams estarán Jacob Fincham-Dukes (Gran Bretaña), quinto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y con una mejor marca de 8.45 metros; Jarrion Lawson (Estados Unidos), cuarto en Río 2016 y subcampeón mundial en 2017, con un récord personal de 8.58 metros; DaMarcus Simpson (Estados Unidos), finalista panamericano en 2023; y Blair Brooks (Estados Unidos), que este año alcanzó su mejor marca personal de 7.84 metros, junto a un atleta sorpresa que promete añadir emoción al evento. Cinco de los seis hombres y cinco de las seis mujeres han superado sus mejores marcas este año, garantizando un nivel sumamente competitivo.

La cita será de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., con entrada libre al público y transmisión en vivo a través de Javier Sabath TV en YouTube.

La Coqui International Cup se perfila como una tarde llena de atletismo de clase mundial, música, energía y orgullo boricua, con Mayagüez brillando una vez más en el mapa global del deporte.