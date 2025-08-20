Detroit. Gleyber Torres recibió una base por bolas en la décima entrada para que Wenceel Pérez anotara y les diera el martes a los Tigers de Detroit una victoria de 1-0 sobre los Astros de Houston, blanqueados por tercera ocasión consecutiva.

El dominicano Pérez comenzó la décima como corredor automático en segunda base y avanzó a la antesala con un elevado profundo del cubano Andy Ibáñez al jardín derecho.

Kaleb Ort (2-2) caminó intencionalmente a Dillon Dingler y luego ponchó al boricua Javier Báez para el segundo out.

Jahmai Jones recibió una base por bolas, lo que llenó las bases, y el venezolano Torres dejó pasar un lanzamiento bajo y afuera con cuenta de 3-2 para llegar a 500 carreras remolcadas en su trayectoria de Grandes Ligas.

Will Vest (6-2) permitió un hit en dos entradas sin carreras.

El juego presentó un duelo destacado de lanzadores: el as de los Tigers Tarik Skubal contra Hunter Brown, originario de Detroit y elegido al Juego de Estrellas.

La dupla se combinó para permitir ocho hits en 13 innings sin carreras. Los diez ponches de Skubal en siete entradas lo convirtieron en el primer lanzador en alcanzar 200 en 2025.

Los Tigers pusieron corredores en las esquinas con un out en la tercera, pero Christian Walker atrapó una línea baja de Kerry Carpenter y pisó la primera para una doble matanza que terminó la entrada.

El inicio del juego se retrasó 35 minutos por lluvia.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 3-1, Yainer Díaz de 4-1, Jesús Sánchez de 1-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-1 y Víctor Caratini de 1-0. El venezolano José altuve de 4-0. El mexicano Ramón Urías de 3-1. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

Por los Tigers, el venezolano Torres de 4-2 con una empujada. El dominicano Pérez de 4-1 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Báez de 2-0.

Seth Lugo de los Reales de Kansas City lanza ante los Rangers de Texas, el martes 19 de agosto de 2025, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) ( Charlie Riedel )

Pasquantino y Witt respaldan buena apertura de Lugo

Kansas City, Missouri. Vinnie Pasquantino conectó un jonrón en el primer episodio y luego anotó la carrera de la ventaja en el séptimo inning cuando Jonathan India fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, ayudando a los Royals de Kansas City a vencer el martes 5-2 a los Rangers de Texas.

Bobby Witt Jr. añadió un jonrón en la octava entrada para el cuadrangular número 100 en su carrera, y Mike Yastrzemski también se fue profundo para los Royals, que han ganado cinco consecutivos. Mejoraron a 7-1 en su tanda de 10 juegos en casa, la más larga de la temporada.

El relevista Hoby Milner (1-3) permitió tres hits consecutivos al abrir la séptima, incluido el doble de Pasquantino. Luego, Cole Winn relevó y golpeó a India con su primer lanzamiento, dando a Kansas City su primera ventaja del juego.

El venezolano Ángel Zerpa (4-1) sacó cinco outs para los Reales antes de que John Schreiber se encargara de la novena para su primer salvamento.

El abridor de los Royals Seth Lugo permitió tres hits y dos carreras al cubrir seis innings y un tercio.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 2-0.

Por los Reales, el venezolano Maikel García de 4-1.