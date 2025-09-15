El jonrón en solitario de Carlos Narváez coronó una primera entrada de seis carreras contra Will Warren, Garrett Crochet igualó su récord de la temporada con 12 ponches y los Red Sox de Boston resistieron el domingo para una victoria de 6-4 ante los Yankees de Nueva York, evitando la barrida de tres juegos.

Boston detuvo una racha de tres derrotas consecutivas y se colocó a uno 1/2 juegos detrás de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana. Los Yankees, que están en segundo lugar, cayeron a cuatro juegos detrás de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana.

Relacionadas

  1. Los Brewers ponchan el primer boleto a los playoffs de las Grandes Ligas

  2. Aaron Judge supera a Joe DiMaggio y se convierte en el cuarto Yankee con más cuadrangulares

  3. Los Red Sox se acercan a tres juegos de liderato en la División Este de la Liga Americana

  4. Alex Cora agradece los Red Sox y a su familia por ayudarlo a llegar a las 600 victorias

Aaron Judge conectó su 48º jonrón para los Yankees, que habían ganado 14 de sus últimos 19 juegos. Amed Rosario conectó un jonrón de dos carreras y José Caballero añadió un cuadrangular en solitario.

Crochet (16-5) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas, con un boleto. Aroldis Chapman lanzó la novena para su 30º salvamento en 32 oportunidades.

Warren (8-7) duró cinco entradas, permitiendo diez hits.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Duran de 4-1 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 4-1 con una anotada y una producida.