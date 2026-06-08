El boricua Bryan Torres conectó un jonrón, Jordan Walker bateó un doble productor de carrera y los Cardinals de San Luis anotaron gracias a dos errores en la octava entrada para remontar y vencer a los Reds de Cincinnati por 5-3 el domingo, barriendo así la serie.

Victor Scott II realizó un toque de sacrificio hacia el lanzador de los Reds, Sam Moll, quien lanzó más allá del tercera base para que Alec Buleson anotara y le diera a San Luis una ventaja de 4-3. Poco después, Iván Herrera llegó a base por un error de fildeo del campocorto Matt McLain, anotando así una carrera más.

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Walker puso a los Cardinals en el marcador con un sencillo productor de una carrera en la quinta entrada, antes de que Torres conectara su segundo jonrón de su carrera por encima del muro del jardín derecho, dándole a San Luis su primera ventaja del partido, 3-2. Ambos jonrones de Torres han sido contra los Reds.

Ryne Stanek (2-0) lanzó los dos últimos outs de la octava entrada y ponchó a uno. Riley O’Brien consiguió su decimoséptimo salvamento de la temporada en una novena entrada sin carreras.

McLain y Tyler Stephenson conectaron jonrones solitarios consecutivos en la tercera entrada para poner a los Reds arriba 2-0. McLain volvió a conectar otro jonrón en la séptima para empatar el partido 3-3. Fue su tercer jonrón en dos días y el segundo partido con múltiples jonrones de su carrera.

Moll (1-5) permitió dos carreras y dos hits sin conseguir ningún out para los Reds, mientras que Chris Paddack desperdició su primer salvamento de la temporada. Rhett Lowder hizo su primera apertura tras salir de la lista de lesionados para los Reds y lanzó tres entradas, otorgando cinco bases por bolas y ponchando a cuatro.

Los Reds han perdido ocho de sus últimos diez partidos y acumulan cuatro derrotas consecutivas. Tras un inicio de temporada de 20-11, su balance es de 11-22. Su récord en la División Central de la Liga Nacional es de 2-13.