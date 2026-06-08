Tres equipos se sumaron el domingo al grupo de clasificados al Carnaval de Campeones en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los Mulos de Juncos, Maratonistas de Coamo y Tigres de Hatillo conquistaron los campeonatos de sus respectivas secciones y se unieron a los recién proclamados monarcas del Suroeste, Petateros de Sabana Grande.

Juncos repitió como rey de la sección Este por tercer año consecutivo al apabullar 12-1 a los Artesanos de Las Piedras. Después de perder el primer juego de la serie, los Mulos ganaron cuatro desafíos en línea para despachar a los Artesanos, que registraron la mejor marca de la sección en la fase regular con 18-2.

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El juvenil Dereck Rodríguez lanzó seis entradas con apenas dos hits permitidos, una carrera y seis ponches para ganar el encuentro. Amauri Rodríguez y Fabián Santana encabezaron la ofensiva con tres carreras empujadas cada uno.

Es el campeonato de sección número 24 para los Mulos, que se consolidan como el equipo con más títulos divisionales en la Doble A.

En el Sur, los Maratonistas destronaron a los Peces Voladores de Salinas con cómodo resultado 16-9. De esta manera, Coamo puso fin al reinado de cinco años consecutivos de Salinas.

Melvin Reyes sacudió dos jonrones y remolcó siete carreras por Coamo. Además, William Rivera bateó de 6-4 con cinco carreras impulsadas. Es el primer título de sección para los Maratonistas desde 2019.

En el Norte, los Tigres hicieron historia al conquistar su primer campeonato de sección con triunfo 10-8 sobre los Titanes de Florida. Jay Feliciano impulsó tres anotaciones y Fernando García bateó de 3-3 con dos carreras anotadas y una remolcada. Jaime Ayende tiró los últimos tres episodios en cero para ganar en relevo y evitó una remontada de Florida.

Hatillo, franquicia establecida en 2006, estará en su primer Carnaval de Campeones.

Comerío y Dorado extienden sus series

Por su parte, los Pescadores del Plata de Comerío y los Guardianes de Dorado extendieron sus respectivas series. Ambos equipos estaban obligados a ganar para seguir en carrera.

En la Central, los Pescadores del Plata ganaron por segunda ocasión consecutiva al pintar de blanco 3-0 a los Toritos de Cayey, que aún dominan la serie 3-2. Las primeras seis entradas las trabajó Bryan Ortiz, con apenas cuatro hits permitidos, y el resto del camino lo cubrió el estelar zurdo Luis Leroy Cruz, con cuatro ponches. Las tres anotaciones de Comerío llegaron con jonrón de Yadiel Rivera en el tope del tercer episodio.

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En la Metro, los Guardianes vapulearon 13-3 a los Gigantes de Carolina con siete entradas en cero de Andrés Santiago, quien ponchó a siete y apenas permitió dos hits. Joseph Monge remolcó tres carreras y Edgar Corcino anotó tres. La serie favorece 3-2 a los Gigantes.

San Sebastián a ley de una

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián se colocaron a las puertas del campeonato de sección al superar 4-3 a los Libertadores de Hormigueros con relevo brillante de José Cruz Molina y Oscar Rivera. Al bate, César Morillo y Rolando Camacho batearon de 4-3.

Reacciona Patillas

En el Sureste, los Leones de Patillas evitaron la barrida y respondieron con triunfo 2-1 sobre los Azucareros de Yabucoa con hit de oro de Jan Arroyo en la undécima entrada. El juvenil relevista Yaniel Heredia lanzó cuatro entradas en cero para ganar el encuentro.

Próximos juegos:

Lunes- 7:30 pm

Patillas (1-3) vs. Yabucoa (3-1)- Estadio Néstor Morales, Humacao

Viernes- 8:00 pm

Cayey (3-2) en Comerío (2-3)- Estadio Carlos Bonet

San Sebastián (3-2) en Hormigueros (2-3)- Estadio Hermanos Miura

Dorado (2-3) en Carolina (3-2)- Estadio Roberto Clemente Walker