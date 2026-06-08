La Selección Nacional de Voleibol femenino cayó el domingo en cinco parciales ante México en el último choque del Final Four de Norceca, y se agenció la medalla de plata del torneo, que se celebró en el Coliseo Salvador Dijols de Ponce.

Así las cosas, las mexicanas destronaron a las boricuas y se colgaron la presea dorada. Puerto Rico buscaba su cuarto título consecutivo.

Los parciales del revés fueron: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25 y 15-11.

Sofía Maldonado, seleccionada como la Jugadora Más Valiosa de la competencia, lideró la ofensiva azteca con 37 puntos, la mayor cifra registrada en todo el torneo. La acompañaron Samantha Bricio con 17 tantos y Uxue Guereca con 15 unidades.

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Por las locales, Decelise Champion fue la máxima anotadora con 24 puntos, seguida de Adriana Rodríguez con 11.

Las boricuas arrancaron el parcial decisivo con fuerza y tomaron ventaja de 10-6, impulsadas por su defensa y el empuje del público. Sin embargo, Maldonado encadenó cinco puntos al hilo para darle la vuelta al marcador.

Dos errores ofensivos de Puerto Rico abrieron la puerta para que México tomara el control definitivo del choque. Grecia Esther Castro López selló la victoria mexicana con un ace.

México dominó en ataques (68-47), bloqueos (9-7) y servicios directos (9-6).