Atlanta. El dominicano Julio Rodríguez conectó dos de los cinco jonrones de Seattle, Cal Raleigh bateó su cuadrangular número 52 del año, liderando las Grandes Ligas, y los Mariners vencieron el sábado por la noche 10-2 a los Braves de Atlanta.

Rodríguez, quien se fue de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, tuvo su tercer juego de la temporada con múltiples jonrones y el séptimo de su carrera.

Raleigh igualó la marca de más jonrones conectados por un receptor exclusivamente jugando en su posición, que pertenece al boricua Javy López, lograda en el 2003 con los Braves de Atlanta.

Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones contra el cubano Daysbel Hernández (4-3) en la séptima entrada para impulsar a los Mariners a su segunda victoria en sus últimos nueve juegos, mientras mantienen el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Suárez continuó atormentando a los Braves esta temporada, ya que ahora tiene 11 hits en 29 turnos (.379) con ocho carreras impulsadas, cinco bases por bolas y cinco jonrones contra Atlanta.

Hurston Waldrep permitió dos carreras con dos hits, cinco bases por bolas y cinco ponches en cinco entradas.

El abridor de los Mariners, Bryce Miller, permitió dos carreras con cinco hits, dos bases por bolas y seis ponches en cinco 1/3 entradas. Gabe Speier (3-3) lanzó 2/3 de entrada en relevo.

Por los Mariners, el mexicano cubano Randy Arozarena de 2-1 con dos anotadas. Los dominicanos Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y Victor Robles de 4-1.