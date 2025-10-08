Detroit. Los Mariners de Seattle están al borde de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

Cal Raleigh descargó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y J.P. Crawford añadieron cuadrangulares en solitario y los Mariners vencieron el martes 8-4 a los Tigers de Detroit para tomar una ventaja 2-1 en la serie divisional.

Los Mariners están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar será el miércoles por la tarde en el cuarto encuentro en el Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad les espera el viernes de regreso en Seattle para un decisivo quinto duelo.

PUBLICIDAD

“Los Mariners de Seattle merecen estar donde estamos ahora”, afirmó el venezolano Suárez.

El manager de Detroit, A.J. Hinch, dijo que no se debe descartar a su equipo después de que mostró determinación tras un colapso histórico en la temporada regular y se recuperó para eliminar a Cleveland en la serie de comodines y luego ganó el primer partido contra Seattle.

“Hemos tenido que jugar más y más juegos con la espalda contra la pared. Sé que nuestros muchachos estarán listos”, afirmó Hinch.

Logan Gilbert, el abridor de Seattle, permitió una carrera al espaciar cuatro hits —con siete ponches y sin bases por bolas— al cubrir seis innings.

“No puedo decir lo suficiente sobre lo que hizo Logan. Fue una actuación increíble. Tenía todo funcionando”, resaltó Dan Wilson, el piloto de los Mariners.

Raleigh, el líder de las mayores con 60 jonrones durante la temporada regular, conectó un jonrón de dos carreras de 391 pies al jardín izquierdo-central en la novena para el 8-1 en la pizarra

Apagados al bate, los Tigers fueron limitados a cuatro hits y una carrera en ocho entradas antes de generar repentinamente algo de ofensiva en la novena contra Caleb Ferguson, quien permitió tres carreras tres hits y una base por bolas sin lograr un out.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras y Andy Ibáñez siguió con un sencillo impulsor.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz entró con uno en base y sin outs y acabó con las esperanzas de remontada de Detroit con un elevado y un doble play para terminar el juego.

PUBLICIDAD

Jack Flaherty de Detroit duró solo tres innings y un tercio, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) en cuatro hits y tres bases por bolas.

Seattle anotó dos carreras en la tercera después de comenzar el episodio con tres hits y una base por bolas.

El dominicano Víctor Robles abrió con un doble y anotó por un error, que se le acreditó al jardinero izquierdo Riley Greene por un lanzamiento errante que podría haber sido atrapado en un rebote por el receptor Dillon Dingler. El sencillo impulsor de Randy Arozarena puso arriba 2-0 a los Mariners.

Suárez conectó un batazo de 422 pies hacia el jardín izquierdo en la cuarta para el 3-0. El sencillo impulsor de Raleigh con dos outs en la entrada le dio a Seattle una ventaja de cuatro carreras.

Los Tigers esperaban que su primer juego en casa en más de dos semanas los hiciera sentir más cómodos en el plato, pero no fue así y perdieron un octavo consecutivo en el Comerica Park.

Detroit finalmente anotó en la quinta mediante una jugada de selección de Kerry Carpenter.

El jonrón de Crawford en la sexta restauró la ventaja de cuatro carreras de Seattle.

Los Tigers permitieron que los Mariners anotaran una segunda carrera sucia en la octava entrada después de que Carpenter dejara caer un elevado de Robles en el jardín derecho, permitiendo que Luke Raley avanzara a tercera y anotara con el elevado de sacrificio de Crawford.

“Un poco de descontrol en todos los aspectos”, resumió Hinch.

Para el cuarto juego, el derecho Casey Mize abrirá por Detroit contra el también derecho Bryce Miller por Seattle.