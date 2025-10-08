El puertorriqueño Josué “Joe” Espada regresará la próxima temporada de las Grandes Ligas como mánager de los Astros de Houston, según fuentes del periodista Brian McTaggart de MLB.com.

Aunque permanece bajo contrato para la siguiente campaña, existían interrogantes sobre la continuidad de Espada al mando de la novena luego de que quedara fuera de la postemporada por primera vez tras ocho apariciones consecutivas.

Source: Astros GM Dana Brown and manager Joe Espada are both under contract for next year and will return in 2026, a source tells MLB. com. Any speculation about their futures can be put to rest. — Brian McTaggart (@brianmctaggart) October 7, 2025

McTaggart también reportó que Dana Brown seguirá como gerente general de los Astros. Espada acaba de completar su segunda temporada como dirigente de Houston, tras seis años como coach de banca, mientras que Brown finalizó su tercera campaña al frente de la gerencia de la franquicia.

Brown asumió el cargo de gerente general de los Astros en enero de 2023, a solo meses de que ganaran la Serie Mundial. Promovió a Espada de coach de banca a dirigente 10 meses después.

Los Astros perdieron la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023 en siete juegos ante los Rangers bajo la dirección de Dusty Baker. Al año siguiente, fueron barridos en la Serie del Comodín de la Liga Americana por los Tigers de Detroit en la primera campaña del boricua como mánager.

Houston terminó esta temporada con marca de 87-75 y estuvo a un juego de reclamar un comodín de la Liga Americana. Espada, por su parte, tiene récord de 175-148 en sus dos años al frente de los Astros.