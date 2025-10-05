Puede que el boricua Kike Hernández no se robe muchos titulares durante la temporada regular.

Pero una vez llega la postemporada, el jugador ‘utility’ de los Dodgers de Los Ángeles se transforma en una máquina ofensiva para la causa de su novena.

Luego de una tímida temporada regular que incluso lo llevó a ser mencionado como un posible material de cambio, Hernández está de regreso en la etapa del torneo que más cómodo se siente, en la postemporada, donde ya comienza a dejarse sentir.

En la serie de dos partidos frente a los Rojos de Cincinnati, el boricua bateó para .500 con una carrera remolcada. Y en el primer partido de la Serie Divisional frente a los Filis de Filadelfia, Hernández conectó un doblete que trajo las primeras dos carreras de los Dodgers en el sexto capítulo, como antesala al cuadrangular de Teóscar Hernández que le dio vuelta al desafío, 5-3, para el primer triunfo de Los Ángeles en su serie.

Nada mal para un jugador que durante la etapa regular bateó para apenas .203 con 10 cuadrangulares y 35 remolcadas.

“Sé que me trajeron aquí para este tipo de momentos. Es una lástima que durante 162 juegos no haya ido bien. Pero una vez que llegamos aquí, realmente no importa”, dijo Hernández en entrevista con MLB.com

“Lo bonito de la postemporada es que, una vez que llegamos, todo empieza de cero y nada importa realmente en los 162 (partidos de serie regular… Puedes tener un mal año, cambiar el guion y empezar de cero en la postemporada, tener una buena postemporada, ayudar al equipo a ganar, lo ganamos todo, y nadie recuerda lo que hiciste en la temporada regular. Todos recuerdan lo que pasó en los playoffs”, destacó.

Hernández jugó cerca del nivel de reemplazo en sus 92 juegos durante la temporada regular. Pero tiene un OPS de por vida en postemporada de .882, mucho más alto que su OPS de por vida en la temporada regular de .707.

El dirigente Dave Roberts habló sobre la importancia de Hernández en el equipo, especialmente en un momento tan crucial de la temporada.

“Kike es, obviamente, un generador de energía. Cuando juega bien, los jugadores se nutren de eso”, dijo Roberts.

“October Kike es algo muy especial. Y su historial habla por sí solo. A lo largo de la historia, ha sido uno de los mejores de la postemporada”.