Seattle. El zurdo de los Dodgers Clayton Kershaw, quien abrió el domingo en el final de la temporada regular en Seattle contra los Mariners, será excluido del roster de Los Ángeles para la serie de comodines.

Antes del partido del domingo, el mánager Dave Roberts informó que Kershaw lanzará “todo lo que pueda”, sin ninguna restricción para administrar sus innings.

El miércoles, Kershaw hizo su primera aparición como relevista de la temporada y lanzó una entrada sin carreras contra los Diamondbacks de Arizona.

Kershaw regresó a la rotación el domingo para hacer la última apertura de temporada regular de su carrera. El 18 de septiembre, Kershaw dijo que se retirará al final de la temporada tras realizar toda su carrera de 18 años con los Dodgers.

PUBLICIDAD

El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2014 está empatado con Zack Wheat y Bill Russell por la mayor cantidad de años con los Dodgers en la historia de la franquicia. Kershaw ganó campeonatos de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

El tres veces ganador del Premio Cy Young entró al juego del domingo con una efectividad de carrera de 2.54, y con el quinto WAR más alto de cualquier lanzador zurdo en la historia de las Grandes Ligas. Kershaw únicamente estaba detrás de Lefty Grove, Warren Spahn, Eddie Plank y Steve Carlton, todos miembros del Salón de la Fama, antes de hacer su última apertura el domingo.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la bola viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.