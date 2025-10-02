Los Ángeles. Yoshinobu Yamamoto impuso un récord personal de nueve ponches en postemporada y laboró hasta la séptima entrada por los Dodgers de Los Ángeles, quienes anotaron cuatro veces en el sexto episodio para doblegar el miércoles 8-4 a los Reds de Cincinnati e instalarse en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, avanzaron por vigésima vez a la serie divisional en la historia de la franquicia —13ra ocasión consecutiva.

Enfrentarán a los Phillies a partir del sábado en Filadelfia. Los equipos chocaron por última vez en la postemporada en 2009, cuando los Phillies vencieron a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

“Sé que podemos ganar todo”, dijo Betts. “Tenemos que seguir lanzando, bateando a tiempo y jugando bien a la defensiva, y todo debería estar bien”.

Un día después de conectar cinco jonrones para igualar el récord de la franquicia en playoffs e imponerse 10-5 en el primer duelo de la serie de comodines, los Dodgers eliminaron a los Rojos con batazos cortos y un total de 13 imparables, dos menos que en el primer juego.

Mookie Betts conectó de 5-4 con tres dobles. Igualó a Jim Gilliam en el cuarto juego de la Serie Mundial de 1953, con la mayor cantidad de dobles en un solo juego de postemporada en la historia del equipo .

“Creo que lo que estamos viendo es lanzar para ganar, usar todo el campo, luchar y no sólo buscar jonrones”, dijo el manager Dave Roberts . “Creo que estamos tomando turnos al bate en equipo” .

Después de que los Reds tomaron una ventaja de 2-0 en la primera entrada, Yamamoto retiró a los siguientes 13 bateadores.

Los Dodgers se recuperaron para tomar una ventaja de 3-2 antes de que el derecho japonés saliera de un gran aprieto en el sexto capítulo. Los Rojos llenaron las bases sin outs con sencillos consecutivos de TJ Friedl, Spencer Steer y el ex Dodger Gavin Lux.

Austin Hays bateó un rodado para jugada de selección al campocorto y Betts lanzó a home, donde el receptor Ben Rortvedt pisó el plato para sacar a Friedl. Yamamoto retiró luego a Sal Stewart y al dominicano Elly De La Cruz con ponches consecutivos para terminar con la amenaza.

“Solo estaba tratando de darlo todo ahí afuera”, dijo Yamamoto.

Mientras los fanáticos agitaban toallas azules, Yamamoto salió del campo con una ovación de la multitud de 50,465 personas, la mayoría de las cuales se puso de pie.

“Una vez que consiguió los dos outs, creo que olió sangre y pudo atacar y conseguir el último out”, dijo Betts.

Consiguió los dos primeros outs del séptimo antes de salir con una segunda ovación. El lanzador derecho permitió dos carreras y cuatro hits durante un trabajo que incluyó un par de boletos y 113 lanzamientos, la mayor cifra en su trayectoria.

Fue la mayor cantidad de lanzamientos por parte de un Dodger en los playoffs desde que Walker Buehler hizo 117 en el quinto juego de la serie divisional de 2019.

Por segunda noche consecutiva, el ánimo de los fanáticos se convirtió en angustia en el octavo inning. El relevista Emmet Sheehan permitió dos carreras, dejando el encuentro 8-4, antes de que los Rojos llevaran la carrera potencial del empate a la caja de bateo contra Alex Vesia.

El relevista ponchó a Friedl con un tercer strike cantado para terminar la entrada, en la que Sheehan y Vesia hicieron un total de 41 lanzamientos. El martes, tres relevistas de los Dodgers necesitaron 59 pitcheos para conseguir tres outs en el octavo.

El novato Roki Sasaki lanzó el noveno, consiguiendo tres outs, incluyendo ponches a Steer y Lux, con lanzamientos que alcanzaron las 101 mph.

Los Dodgers dejaron corredores en base en cada una de las primeras cinco entradas, pero tomaron una ventaja de 3-2 con un doble impulsor del boricua Kiké Hernández y un sencillo impulsor del venezolano Miguel Rojas que cayó en la línea de primera base para sacar al abridor de los Rojos, Zack Littell .

El sencillo impulsor de Shohei Ohtani al inicio del sexto inning rompió una racha en que se había ido de 9-0 contra el relevista de los Rojos, Nick Martínez. Betts añadió un doble impulsor por la línea de tercera base y el dominicano Teoscar Hernández conectó un doble de dos carreras que extendió la ventaja a 7 -2.

Yamamoto podría haber tenido una primera entrada sin carreras, pero Teoscar Hernández dejó caer una bola bateada por Hays que habría sido el tercer out. Hernández abrazó a Yamamoto en el dugout después de que el japonés dejó el juego.

Por los Reds, el dominicano De la Cruz de 3-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1 con dos impulsadas. El cubano Andy Pagés de 4-0. El boricua Kiké Hernández de 5-2 con dos anotadas y una remolcada. El venezolano Miguel Rojas de 4-2 con una anotada y una empujada.