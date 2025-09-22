Houston. Cal Raleigh conectó el domingo su 58vo jonrón, líder en las Grandes Ligas, un batazo de dos carreras para los Mariners de Seattle en la segunda entrada de una victoria por 7-3 sobre los Astros de Houston.

Los Mariners estaban arriba 5-0 después de un grand slam de JP Crawford en el segundo cuando Raleigh, bateando a la zurda, conectó con Jason Alexander para su jonrón al jardín derecho para ampliar la ventaja.

Como de costumbre, Raleigh estaba más preocupado por el equipo que por sus logros personales y estaba emocionado de que los Mariners barrieran la serie para tomar una ventaja de tres juegos en la División Oeste de la Liga Americana sobre los Astros con seis restantes.

PUBLICIDAD

HE'S GOT 58!



Cal Raleigh is unreal! 🔱 pic.twitter.com/CYmzPHqdBc — MLB (@MLB) September 21, 2025

“Sinceramente, no se podría pedir una mejor serie de tres juegos”, dijo. “Obviamente hay mucho en juego y les doy crédito a los chicos de este vestuario. Nunca flaquearon y mostraron la misma energía y concentración todos los días. No nos conformamos con una o dos victorias, y terminamos el trabajo”.

Seattle ahora tiene una ventaja de tres juegos sobre los Astros en la pelea por la División Oeste de la Liga Americana con seis partidos por disputar en la temporada regular.

El disparo de Raleigh llegó una noche después de superar a Ken Griffey Jr. en el récord de jonrones de la franquicia en una sola temporada con su cuadrangular número 57. Griffey conectó 56 tanto en 1997 como en 1998.

Crawford elogió la temporada que está teniendo Raleigh.

“Es histórico”, dijo. “Vemos la historia a diario y nos sorprende un poco que ahora solo consiga hits. No es nada genial. Si pega un jonrón, todos dicen: ¡Guau, lo volvió a hacer! Cada vez está más cerca de hacer historia, y es genial verlo”.

Raleigh también rompió el récord anterior de la MLB de Mickey Mantle de 54 jonrones para un bateador ambidiestro que se mantenía desde 1961. Además, estableció una nueva marca en la MLB de vuelacercas para un receptor esta temporada, eclipsando los 48 hits de Salvador Pérez en 2021.

Raleigh tiene cinco jonrones por delante de la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, y del toletero de los Filis, Kyle Schwarber, quienes están empatados en el segundo lugar en las mayores con 53 cada uno.