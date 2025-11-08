La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) informó que fue notificada por la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE-WBSC Américas) sobre la cancelación de la Copa América de Béisbol, evento que estaba programado para celebrarse este mes de noviembre en Panamá.

“Esta es una decisión que lamentamos mucho, pero que no está en las manos de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Recibimos esta información con gran sorpresa, porque nuestros jugadores ya se estaban preparando para este evento y nuestra Federación ya había incurrido en gastos logísticos, principalmente en la compra de pasajes aéreos”, indicó el doctor José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

“Agradecemos a los jugadores por su compromiso y disposición de representar a Puerto Rico, así como a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, sus seis franquicias y a la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico por brindarnos su respaldo”, sostuvo el presidente federativo.

La FBPR se mantiene en comunicación con la WBSC Américas para conocer los próximos pasos y aclarar el panorama sobre los procesos de clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y los Juegos Panamericanos 2027.