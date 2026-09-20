Nueva York. Carlos Beltrán no descartó la posibilidad de ser entrevistado para convertirse en el mánager de los Mets de Nueva York, un puesto que dejó antes de dirigir un solo partido en 2020, pero no parecía muy interesado.

Los Mets retiraron su número 15 el sábado, antes de su penúltimo partido en casa de una temporada decepcionante en la que Carlos Mendoza fue despedido el 26 de junio, cuando el equipo, que había gastado mucho dinero, terminó con un récord negativo.

“Ser mánager en las Grandes Ligas de Béisbol es un compromiso enorme, un compromiso muy grande”, dijo Beltrán antes de la ceremonia, en la que también fue incorporado al Salón de la Fama de los Mets.

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“No digo que no esté dispuesto a asumir ese compromiso, pero ahora mismo, en la posición en la que me encuentro hoy en la vida, me encanta ser padre, me encanta ser esposo, me encanta participar en la Academia Carlos Beltrán en Puerto Rico”, continuó.

Carlos Beltrán was asked if he is interested in becoming the Mets' manager:



"Being a manager in Major League Baseball is a huge commitment, very huge commitment. I'm not saying that I'm not willing to take that commitment, but right now, at the position where I am today in life,… pic.twitter.com/oyi4PPzCwb — SNY Mets (@SNY_Mets) September 19, 2026

“Y siendo gerente, no podrías hacer eso a tiempo completo”, agregó entre risas.

Beltrán, nueve veces All-Star, fue contratado como mánager de los Mets el 1 de noviembre de 2019, pero renunció 76 días después tras el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston.

Fue el único jugador de los Astros mencionado por su nombre en el informe de las Grandes Ligas que concluyó que Houston infringió las reglas al usar dispositivos electrónicos para robar señales en su camino hacia el título de la Serie Mundial de 2017.

Beltrán es el duodécimo miembro de los Mets cuyo número ha sido retirado y la trigésimo octava persona en ser incorporada a su Salón de la Fama. Regresó a los Mets en 2023 como asistente especial de la directiva.

“Ahora mismo, me encanta lo que hago”, dijo Beltrán. “Creo que la oportunidad que me dan los Mets de formar parte de la organización y poder opinar sobre mis experiencias como jugador de béisbol me permitirá seguir aportando valor a las decisiones que toman y ofrecer mi perspectiva”.

Mendoza fue despedido por el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, el 26 de junio tras un inicio de temporada de 34-47, y el sábado llegó a la jornada con un balance de 36-37 bajo la dirección del mánager interino Andy Green, quien desea regresar a un puesto en la directiva.

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“Cualquier paso adelante que demos, sé que será para beneficio de la organización”, dijo Beltrán. “Y, para ser honesto, creo que Andy ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un trabajo increíble para los Mets”.

Beltrán, elegido para el Salón de la Fama del béisbol en enero, bateó .280 con 149 jonrones, 559 carreras impulsadas y 100 bases robadas, además de ganar tres Guantes de Oro en poco más de seis temporadas con los Mets entre 2005 y 2011.

“Creo que me curtí jugando en esta ciudad, lo cual es bueno”, dijo Beltrán. “Gracias a los momentos que viví aquí, soy mejor. Soy mejor en todos los aspectos. Quiero usar esas experiencias para seguir compartiéndolas con la próxima generación, con todas las personas que puedan estar siguiendo mis pasos”.