Caguas. La Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed), de San Sebastián, y la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS), de Gurabo, avanzaron a la final del Buzzer Beater Baseball Classic tras ganar sus respectivos juegos el viernes en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas.

La final será este domingo a las 6:00 p.m. en el hogar de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). La entrada será libre de costo.

El “Final Four” arrancó en horas de la mañana con un dramático triunfo de Escaed sobre Leadership Christian Academy (LCA), de Guaynabo, por 6-5.

PUBLICIDAD

LCA coqueteó con enviar el partido a entradas extra cuando el campocorto Orlando Vargas conectó un doblete remolcador al jardín izquierdo que redujo la ventaja a una carrera con solo un out en la pizarra.

Después, el receptor Gabriel Santos llegó a la primera base gracias a un error de fildeo de Dylan Irizarry. Un lanzamiento errático del relevista Joshua Valentín permitió a Vargas adelantar a la tercera almohadilla y a Santos a la segunda.

Acto seguido, el bateador designado Jeddriel Villegas se embasó por selección del fildeador, mientras que Santos llegó a la tercera base y Vargas fue puesto out en el plato para evitar que LCA empatara el encuentro. Villegas logró robarse la segunda almohadilla, pero Valentín ponchó a Diego Calderón para asegurar el pase de Escaed a la final del torneo nacional.

Valentín relevó al abridor Yadiel Cubero en la parte baja de la tercera entrada. El derecho cargó con la victoria al retirar a cuatro bateadores y permitir una carrera en cuatro entradas y un tercio. Además, realizó 81 lanzamientos en los que toleró un solo hit. El revés fue para Jermaine Arias, quien dio paso a dos carreras en una entrada y un tercio.

Por su parte, el guardabosques Kenneth Cordero, quien bateó de 4-3, y el inicialista Yandaniel Beltrán empujaron cuatro de las seis carreras de Escaed. El siore Andamil Robles y el antesalista Dylan Irizarry produjeron las otras dos.

En causa perdida, el campocorto Orlando Vargas remolcó cuatro de las cinco carreras de LCA, mientras que el cátcher Gabriel Santos aportó la otra.

PUBLICIDAD

PRBAHS y CBBA se van a palo limpio

Más tarde, la PRBAHS borró un déficit de tres carreras para superar 8-6 a la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA), de Florida, y ponchar su boleto a la final. La PRBAHS conectó 10 hits, mientras que la CBBA pegó ocho a lo largo de los siete innings.

El receptor Dariel Carrión abrió el marcador en la parte alta de la primera entrada con un cuadrangular de dos carreras hacia el bosque izquierdo. Poco después, un error permitió al inicialista Derek Santiago y al intermedista Kedrián Acevedo llegar al plato para aumentar la ventaja de la CBBA a 4-0.

La PRBAHS respondió en la parte baja del primer episodio con un sencillo impulsor del bateador designado Yadiel Olivares hacia el campocorto. La novena guarabeña redujo la delantera de la CBBA a 4-3 con un jonrón de dos carreras del jardinero Valentín Carrasquillo en la baja del segundo inning.

La PRBAHS igualó la pizarra 4-4 con un sencillo remolcador del guardabosques Luis Olmeda en el cierre de la tercera entrada. El batazo, además, dejó a Olivares en la tercera base y a Olmeda en la primera. Con corredores en las esquinas, el campocorto Gian Torres dio un toque de sacrificio que permitió a Olivares anotar y darle la ventaja al conjunto gurabeño.

Carrión fue golpeado con un lanzamiento del relevista Dereck García en la apertura del cuarto episodio. Luego, el siore Adniel Quiles sacudió un doble que hizo avanzar a Carrión hasta la tercera almohadilla.

Ante esta situación, Josniel Alicea entró como sustituto de García, pero Acevedo se embasó por error y permitió que Quiles y Carrión llegaran al plato para devolverle el comando al equipo del miembro del Salón de la Fama del Béisbol, 6-5.

PUBLICIDAD

Olivares, en cambio, volvió a producir en el cierre del cuarto inning al conectar un imparable hacia el bosque central con las bases llenas. El batazo provocó que Carrasquillo y el también jardinero Yahir Mejías marcaran dos carreras que pusieron a la PRBAHS al frente por 7-6.

Mejías empujó la última anotación de la institución guarabeña con un triple hacia el bosque derecho que permitió a Carrasquillo llegar al plato para sentenciar la victoria. El triunfo fue adjudicado a Josniel Alicea, quien toleró apenas dos hits en dos tercios de entrada. Fabián Soto cargó con el revés.

Olivares remolcó tres de las ocho carreras de la PRBAHS. Carrasquillo empujó dos, mientras que Mejías, Olmeda y Torres produjeron las otras tres. En causa perdida, Carrión remolcó dos carreras con su jonrón en la parte alta de la primera entrada.