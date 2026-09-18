Cincinnati. Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional y el 13ro en las últimas 14 temporadas al vencer el jueves 8-2 a los Reds de Cincinnati.

“Es algo muy importante. Creo que mucha gente piensa que es solo un rito de paso (pero) no es fácil”, declaró el mánager de los Dodgers Dave Roberts. “Así que es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, pero entendemos claramente que ese no es el objetivo final”.

Los Dodgers (93-60) disputarán los playoffs por 14 temporada consecutiva, con lo que igualan el récord que los Bravos de Atlanta establecieron de 1991-2005.

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“Es el primer paso”, dijo Mookie Betts mientras se secaba el champán de los ojos. “Nos queda un largo camino por recorrer”.

La celebración en el terreno de juego fue algo calmada tras el último out el jueves. Pero los jugadores se soltaron en el vestuario, donde el champán y la cerveza salpicaron desde el suelo hasta el techo.

“Creo que es una de esas situaciones en las que, como en el béisbol se juega a diario, los jugadores se centran en rendir”, dijo Roberts. “Así que no hay muchos momentos para celebrar. Por eso es agradable ver a los chicos soltarse un poco”.

A pesar de todos sus laureles, los Dodgers creen que todavía tienen algo que demostrar.

El año pasado, el equipo pulverizó el récord de gasto de las Grandes Ligas con una nómina total de 515 millones de dólares, dando alas a críticas de que tienen una supuesta ventaja injusta.

“Lo que estamos creando aquí es especial”, afirmó Max Muncy. “Definitivamente no se le da el reconocimiento que merece. Todo el mundo se fija en la nómina, pero nunca hablamos de cómo hacemos las cosas bien, de cómo nos preparamos adecuadamente o de cómo cuidamos todos esos pequeños detalles. De eso no se habla”.

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Los bicampeones defensores de la Serie Mundial aún pujan por el primer puesto de preclasificación de la Liga Nacional, que actualmente está en posesión de los Cerveceros de Milwaukee. Los Ángeles comenzó el día con una ventaja de tres juegos y medio sobre los Bravos (89-64) por el segundo puesto, pero está por detrás de los Cerveceros (95-57).

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“Seguimos luchando por uno de los dos primeros puestos”, dijo Roberts. “Creo que hacemos bien celebrando, pero sin dejar que eso afecte a lo que sigue. Tenemos que tomar el vuelo y jugar contra los Gigantes mañana”.

Los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo en conquistar tres campeonatos consecutivos de la Serie Mundial desde que los Yankees lo lograron de 1998 a 2000.

Este es el cuarto título divisional asegurado más temprano para los Dodgers. Aseguraron el Oeste de la Liga Nacional el 10 de septiembre de 2019, el 13 de septiembre de 2022 y el 16 de septiembre de 2023.

Los Ángeles aprovechará ese tiempo para recuperar lesionados. Eso empieza con Shohei Ohtani.

El cuatro veces Jugador Más Valioso ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde el 8 de septiembre por una inflamación en el bíceps derecho y les dijo a los reporteros a principios de este mes que ya no lanzará más en lo que resta de temporada. La estrella de dos vías hizo swings desde un tee por primera vez el martes y se sintió bien. Se espera que regrese como bateador antes de que termine la temporada regular, aunque no está claro si podrá llegar al 100% de salud antes de octubre.

Roki Sasaki, en la lista de lesionados por una ampolla en el dedo medio, lanzó en una práctica de bateo en vivo el miércoles en Cincinnati y salió bien. Roberts indicó que su próxima aparición será como abridor.

Blake Snell salió prematuramente de la apertura del miércoles después de un inning por rigidez en la ingle izquierda. Su situación es incierta.

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Se espera que el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien ha estado en la lista de lesionados desde agosto por una inflamación en el cuello, sea activado el viernes. El venezolano Edgardo Henríquez, un preparador de mesa en el bullpeb, está en la lista de lesionados por molestias en la parte baja de la espalda. Se le realizó una resonancia magnética en Los Ángeles el miércoles, que reveló una distensión lumbar, y su rehabilitación se pausará por unos días.

El primera base Freddie Freeman, aquejado por dolor en la rodilla derecha, regresó a la alineación el martes y cortó una mala racha de 3 hits en 30 turnos con tres imparables. Sumó otros dos hits el jueves.

Los Dodgers protagonizaron el mayor impacto de la fecha límite de cambios al adquirir a Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana, procedente de los Tigres. Skubal tiene marca de 3-2 con efectividad de 2.52 en ocho aperturas con los Dodgers.

La incorporación de Skubal convirtió a los Dodgers en los grandes favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial. Pero después de comenzar la temporada con marca de 61-36, los Dodgers tienen registro de 31-24 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Los Dodgers dejaron a 12 corredores en base y se fueron de 0 en 11 con corredores en posición de anotar en la derrota del miércoles ante los Reds, algo que, según Roberts, necesita mejorar.

“Se trata de poder rematar a los equipos cuando tenemos oportunidades. En la postemporada no se presentan muchas oportunidades. Hay que saber aprovecharlas”, dijo Roberts.

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