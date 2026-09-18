Estados Unidos avanzó a la final de la Copa Panamericana Femenina 2026 al vencer el jueves a Puerto Rico por 3-1 (25-18, 23-25, 28-26, 26-24) en el Domo de la Feria de León, Guanajuato.

El entrenador estadounidense Erik Sullivan reconoció la presión ejercida por Puerto Rico y destacó la respuesta de sus jugadoras en los momentos decisivos.

“El desempeño del equipo tuvo altibajos. Me habría gustado que fuéramos más constantes durante más tiempo. Tuvimos buenos momentos, pero hay que reconocer a Puerto Rico: creo que jugó un muy buen partido y nos puso bajo mucha presión. Estoy muy contento con la determinación de nuestro equipo, porque seguimos luchando y encontramos la manera de ganar al final”, dijo Sullivan.

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Puerto Rico disputará el partido por la medalla de bronce por segunda edición consecutiva, esta vez frente a México, con la posibilidad de conquistar su quinta presea de ese color.

Estados Unidos buscará su octava medalla de oro en la historia del torneo.

Puerto Rico reaccionó después de perder el primer set y se llevó el segundo 25-23. El tercero fue decisivo. Las puertorriqueñas llegaron a tener ventaja de 24-23, pero Estados Unidos igualó con un ataque de Jessica Mruzik.

Onyedikachi Ofoegbu aportó dos puntos de ataque en el cierre y, tras un nuevo empate a 26, Temitayo Thomas-Ailara y Eva Hudson anotaron los dos puntos que dieron el set a Estados Unidos, 28-26.

En el cuarto parcial, Estados Unidos llegó a estar arriba 16-12, pero Puerto Rico recortó la diferencia y empató 23-23. Thomas-Ailara puso a las estadounidenses a un punto de la victoria, pero Ivania Ortiz volvió a igualar, 24-24. Luego de un error puertorriqueño, Mruzik cerró el partido con un ataque para el 26-24.

Estados Unidos dominó 65-49 en puntos de ataque y 11-7 en bloqueos. También consiguió el único punto directo de servicio del partido. Puerto Rico, en cambio, cometió menos errores no forzados, 25 frente a 37 de las estadounidenses.

Valeria Vázquez encabezó la ofensiva de Puerto Rico con 17 puntos, seguida por Dariana Hollingsworth con 14 e Ivania Ortiz con 11.

Ofoegbu fue la máxima anotadora de Estados Unidos con 19 puntos, incluidos 13 de ataque y seis bloqueos, la mayor cantidad del