La puertorriqueña Caitlin Cosme logró esta semana un hito sin precedentes al firmar con el Crystal Palace, club recién ascendido a la Women’s Super League (WSL), primera división del fútbol femenino de Inglaterra.

El fichaje de la defensora, de 27 años, fue oficializado por el conjunto londinense el pasado martes a través de las redes sociales. Cosme, quien militó las pasadas dos temporadas con el Nantes en la Première Ligue de Francia, llegó a un acuerdo de un año con el Crystal Palace.

Welcome to South London, Caitlin 🦅



We are delighted to announce the signing of Caitlin Cosme ❤️💙



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La movida es una que podría abrir el camino para otros boricuas, ya que Cosme es la primera futbolista de sangre puertorriqueña, hombre o mujer, en firmar con un club de la máxima categoría inglesa.

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El próximo partido del Crystal Palace será el domingo ante el Tottenham Hotspur en el Selhurst Park. De cara a la tercera jornada, el club ocupa la quinta posición de la WSL tras sumar cuatro puntos en dos partidos con una victoria y un empate.

“Estoy emocionada por el fútbol, por supuesto. También me entusiasma conocer la cultura inglesa y su gente. Todos han sido muy acogedores hasta ahora y estoy emocionada por sumergirme de lleno en este club y en esta comunidad”, dijo Cosme en un video publicado por el equipo.

"Everyone has been so welcoming!" 🦅



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Además de su paso en Francia, la defensora llega a Londres con dos temporadas de experiencia en la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos con el Orlando Pride. Allí estuvo desde que fue seleccionada con el décimo turno del sorteo de la liga estadounidense en 2022 hasta 2023.

“Es excelente tener a Caitlin con nosotros en Palace para nuestro regreso a la máxima categoría. Aportará mucha experiencia y calidad a nuestra línea defensiva en la WSL”, comentó el técnico del Crystal Palace, Jo Potter.

A nivel internacional, Cosme representó a Estados Unidos en las categorías juveniles antes de cambiar su ciudadanía deportiva a Puerto Rico en 2025. Debutó el 28 de mayo de 2025 con la Selección Nacional en un amistoso contra Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Esa noche ingresó como suplente y las boricuas salieron victoriosas 1-0.