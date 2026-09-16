Buenos Aires. El astro Lionel Messi protagonizará su “último tango” con Argentina en un amistoso contra Benín el 6 de octubre en Buenos Aires.

Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, fue anotado en la nomina de 28 futbolistas convocados este martes por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró en un comunicado que Messi de 39 años sólo disputará el duelo ante el combinado africano —93 del escalafón FIFA— en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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Anteriormente, Argentina se medirá contra Bolivia (77) el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba y contra Burkina Faso (62) el 3 de octubre también en el Monumental.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, a nuestro emblema de la selección, a nuestro capitán, para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”, dijo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un mensaje publicado en las redes sociales de la entidad.

¡MESSI TENDRÁ SU DESPEDIDA CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🩵🤍



Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció que el emblema de la Albiceleste será homenajado en el amistoso ante Benín, el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental. pic.twitter.com/bk4okmQZr1 — TyC Sports (@TyCSports) September 15, 2026

El Diez decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

Tapia confirmó que Messi aceptó la invitación al “último tango del mejor del mundo”. De la celebración también participarán los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022.

Los choques de fogueo marcarán además el reencuentro de la Albiceleste con sus hinchas tras el subcampeonato del último Mundial.

El foco también estará puesto en la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre. El estratega dio a entender que dejaría el puesto luego de la derrota 1—0 ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

Tapia le ha ofrecido la renovación a Scaloni y dijo que por el momento no evalúa un reemplazante.

Primera convocatoria después del Mundial

Para la serie de amistosos, Scaloni ha optado por la mayoría de los jugadores que integraron el plantel del último Mundial, con las excepciones del lateral Nahuel Molina, el volante Leandro Paredes y el delantero Thiago Almada, quienes fueron suspendidos por agredir a rivales españoles tras perder la final del Mundial.

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Paredes recibió 10 partidos de suspensión, Molina siete y Almada uno. Tampoco figura el defensor Nicolás Otamendi, que se despidió de la selección tras la Copa del Mundo.

Como novedades, resalta el regreso de Franco Mastantuono, quien ha levantado su nivel tras desembarcar en la Fiorentina a préstamo proveniente del Real Madrid. También destacan las convocatorias de los jóvenes Román Vega, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro.