Miami. Lionel Messi anotó el gol número 100 de su carrera con el Inter Miami y Casemiro agregó otro en la victoria el miércoles 2-0 del equipo de Miami ante Cruz Azul de México para ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

Messi abrió el marcador a los 24 minutos, al rematar de cabeza un centro del uruguayo Luis Suárez para llegar a 100 goles en 115 apariciones en todas las competiciones con Miami.

¡El GOAT! ¡El mejor del mundo! ¡Gol de cabeza de Lionel Andrés Messi a Cruz Azul! 🔥😍🇦🇷#CampeonesCup pic.twitter.com/7uYK7UsjGi — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 17, 2026

El hito llegó ante el mismo club contra el que Messi anotó su primer gol con el Inter Miami. En julio del 2023 marcó de tiro libre en el tiempo de descuento para vencer a Cruz Azul 2-1 en su debut con el equipo.

PUBLICIDAD

Casemiro puso el 2-0 a los 81 minutos al rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Messi.

El mediocampista brasileño ha marcado cuatro goles, todos de cabeza, en sus últimos cinco partidos, después de anotar en tres encuentros consecutivos contra CF Montreal, Atlanta United y Chicago, antes de quedarse sin gol el sábado ante Nashville.

La victoria le dio al Inter Miami otro trofeo tres años después de la llegada de Messi. Miami ganó la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y la Copa MLS en 2025.

Inter Miami regresa a la actividad de la MLS el domingo, cuando reciba a San Diego FC en el Nu Stadium. Miami llega al partido en el segundo lugar de la clasificación de la Conferencia Este.