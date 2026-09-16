Ámsterdam. El exseleccionador de Países Bajos Ronald Koeman informó este miércoles que su esposa, Bartina, murió tras una batalla contra el cáncer de mama. Tenía 65 años.

“Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi maravillosa esposa, nuestra queridísima mamá y abuela”, Koeman escribió en redes sociales, junto a una foto en blanco y negro de él y su esposa desde hace 41 años.

Koeman dirigió a Países Bajos en el Mundial de este año y manifestó en junio, antes del debut, que esperaba que Bartina pudiera saltarse un tratamiento semanal por la reaparición del cáncer de mama y viajar a Estados Unidos si su equipo llegaba a la final.

PUBLICIDAD

Relacionadas El último baile de Lionel Messi con la Selección de Argentina ya tiene fecha

El exdefensor del Barcelona dejó el cargo al frente de Países Bajos después de que el equipo fuera eliminado en los 16vos de final por Marruecos, y citó la enfermedad de su esposa como parte del motivo.

“Los últimos años me han hecho darme cuenta otra vez de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio”, escribió Koeman escribió en su cuenta de Instagram el 30 de junio. “Cuando alguien a quien amas está librando una dura batalla, tu perspectiva cambia”.

Y añadió: “Mi esposa Bartina me ha apoyado y animado cada día para terminar mi trabajo como seleccionador nacional pese a su propio proceso de enfermedad. Eso es testimonio de una fuerza increíble”.

Koeman tuvo dos etapas como entrenador de la selección de Países Bajos y, entre ambas, dirigió al Barcelona en la temporada 2020-21. Anteriormente entrenó a clubes en Países Bajos, Inglaterra, Portugal y España.

Como uno de los mejores defensores de su generación, Koeman fue un integrante clave del equipo de Países Bajos que conquistó el Campeonato Europeo en 1988, y además de títulos de la Copa de Europa con el PSV Eindhoven y el Barcelona.

Marcó el gol de la victoria en el estadio de Wembley en 1992, cuando el Barcelona se proclamó campeón de Europa por primera vez.

“Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz”, publicó el club catalán en su cuenta de X.