Nueva York. El primera base de los Mets de Nueva York, Jared Young, fue retirado del campo en camilla en la sexta entrada de la derrota del jueves por la noche ante los Phillies de Filadelfia por 3-0, luego de quedar inconsciente al ser golpeado en la cabeza por la rodilla del lanzador Nolan McLean cuando ambos se acercaban a un rodado lento de Justin Crawford.

El mánager de Nueva York, Andy Green, dijo que la tomografía computarizada realizada en un hospital dio negativo. Según Green, Young tenía síntomas de conmoción cerebral y podía usar sus extremidades con normalidad.

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“Fue un momento aterrador en un campo de béisbol”, dijo Green. “Le costó un rato recuperarse. Fue una colisión realmente espantosa”.

Mets first baseman Jared Young gave a thumbs up to the crowd while being carted off after taking a knee to the head pic.twitter.com/WxUg01b36i — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 18, 2026

Con los Phillies ganando 1-0, McLean corrió a primera base tras el contacto y Young retrocedió inicialmente hacia la base. McLean se detuvo brevemente, momento en el que Young extendió la mano derecha para alcanzar la pelota mientras intentaba mantener un pie en la base.

McLean reanudó la carrera, luego chocó con la cabeza de Young, tropezando con el primera base mientras Crawford cruzaba la base. Young cayó de bruces al suelo y quedó inmóvil.

“Fue aterrador estar sentado allí y saber que no estaba con nosotros en ese momento”, dijo el campocorto de los Mets, Francisco Lindor. “Estaba en otro lugar”.

Green y un preparador físico salieron corriendo inmediatamente del banquillo y llamaron a un carrito.

McLean apoyó las manos en las rodillas y se inclinó mientras todos los Mets en el campo se reunían cerca de Young. El receptor Francisco Álvarez parecía estar rezando y miembros de ambos equipos observaban desde los banquillos. Alec Bohm, de Filadelfia, se arrodilló junto a la tercera base.

“Fue extraño. No se podía saber qué había pasado”, dijo Don Mattingly, mánager interino de los Phillies y ex primera base de las Grandes Ligas. “Escuché que fue grave. Ojalá el chico esté bien”.

Cuando Young recuperó el conocimiento, Green dijo que el primera base preguntó: “¿Qué pasó?”.

Young quedó inmovilizado en el carrito y levantó el pulgar en señal de aprobación antes de que el carrito desapareciera tras la valla del jardín izquierdo-central.

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“Le hicieron una tomografía computarizada. Los resultados fueron negativos”, dijo Green. “Así que, en ese sentido, es muy positivo. Todavía presenta síntomas de conmoción cerebral, pero tiene plena movilidad en sus extremidades y, por ahora, siente que hemos evitado las consecuencias más graves”.

El lanzador de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, choca con el inicialista Jared Young mientras ambos persiguen una pelota. ( Seth Wenig )

Young, de 31 años y en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, se ha consolidado como primera base titular con un promedio de bateo de .266, nueve jonrones y 39 carreras impulsadas en 103 partidos. Estuvo seis semanas de baja por una lesión en la rodilla izquierda.

“Es alguien a quien todos respetamos, apreciamos y queremos”, dijo Lindor. “Ha sido una pieza clave de nuestro equipo durante todo el año”.

McLean quedó conmocionado por la colisión. Permaneció en el juego y lanzó un tercer strike cantado que pasó por encima de Garrett Stubbs, poniendo fin a la entrada.

“Probablemente debería haber tomado una mejor decisión y ni siquiera haberle permitido enfrentarse al siguiente bateador, pero aún tenía la fuerza suficiente para hacerlo, volvió al campo y lo logró”, dijo Green. “Creo que la humanidad lo golpeó con fuerza en ese momento”.

McLean fue sustituido por Green por el relevista Tobias Myers al comienzo de la séptima entrada. El lanzador derecho novato realizó 82 lanzamientos, su menor cantidad desde el 25 de mayo.

“Aun así, estaba dispuesto a volver a lanzar en la siguiente entrada. No creí que eso fuera lo mejor para él en ese momento”, dijo Green.