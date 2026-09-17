El lanzador boricua Edwin “Sugar” Díaz regresará este viernes a los Dodgers de Los Ángeles cuando sea activado de la lista de lesionados, confirmó este jueves el dirigente Dave Roberts a los medios previo al partido ante los Reds de Cincinnati.

Díaz dio un paso adelante en su quinta aparición de rehabilitación con el Oklahoma City en Triple A el miércoles al lanzar una entrada en blanco. El derecho realizó 15 lanzamientos, 11 de ellos strikes, y permitió un doble de Miguel Andújar con dos outs.

La actuación del taponero naguabeño representó una mejoría considerable luego de que el pasado domingo permitiera cinco carreras limpias y otorgara tres bases por bolas en apenas dos tercios de entrada.

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El cerrador, de 32 años, ingresó el 18 de agosto a la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el cuello. En sus cinco salidas de rehabilitación con Oklahoma City permitió seis anotaciones en 4.1 capítulos para una efectividad de 12.46.

En su primera temporada con los Dodgers, luego de firmar un contrato de tres años y $69 millones durante el invierno, Díaz tiene marca de 2-2, siete salvamentos y una efectividad de 11.85 en 13.2 entradas. Ha permitido 18 carreras y ha ponchado a 19 bateadores.

Su última aparición con la novena de Hollywood fue el 17 de agosto, cuando permitió cuatro imparables y tres carreras en la novena entrada ante los Rockies de Colorado.

Los Dodgers ya aseguraron su clasificación a la postemporada y ocupan el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con foja de 92-60.