Los Senadores de San Juan anunciaron hoy jueves la designación de Frankie Thon como su nuevo gerente general, un cargo que ocupó por primera vez con la franquicia durante la temporada 1993-94.

Thon, quien comenzó su trayectoria en el béisbol profesional en 1978 al firmar a los 17 años con los Gigantes de San Francisco, cuenta con experiencia como jugador, scout y ejecutivo en el béisbol profesional.

Tras su paso por las Ligas Menores, trabajó como scout para organizaciones de las Grandes Ligas como los Astros de Houston, Rangers de Texas y Orioles de Baltimore.

Durante cerca de tres décadas en el béisbol invernal puertorriqueño, Thon ha ocupado la gerencia general de los Senadores, Cangrejeros de Santurce, Gigantes de Carolina, Criollos de Caguas, Vaqueros de Bayamón, Indios de Mayagüez, Leones de Ponce y Atenienses de Manatí.

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También ejerció como dirigente y gerente general simultáneamente durante cuatro temporadas.

Su primera experiencia como gerente general fue precisamente con San Juan en la temporada 1993-94, cuando confeccionó el equipo que posteriormente conquistó el campeonato.

“Frankie aporta la experiencia, el conocimiento y el criterio deportivo que necesitamos para continuar fortaleciendo nuestro equipo. Conoce nuestra liga, entiende lo que representan los Senadores y sabe lo que se requiere para competir al más alto nivel”, expresó el presidente de los Senadores, Jesús del Valle.

El regreso de Thon también representa la continuidad de una tradición familiar vinculada con los Senadores y el béisbol puertorriqueño.

Su abuelo, Freddie Thon, jugó con los Senadores y dirigió al equipo al campeonato de la temporada 1951-52. Su padre, Freddie Thon Jr., estuvo ligado a la franquicia desde sus años como batboy en el Estadio Sixto Escobar.

Su hermano, Dickie Thon, jugó durante 15 temporadas en las Grandes Ligas, fue seleccionado al Juego de Estrellas y ganó el Bate de Plata en 1983.

Con su regreso a la franquicia, Frankie Thon asumirá la responsabilidad de confeccionar el equipo de confeccionar el equipo de San Juan de cara a la próxima temporada de la pelota invernal puertorriqueña.