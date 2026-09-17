La Confederación de la Liga de Béisbol Aficionado (Coliceba) inaugurará este viernes su temporada 2026 con un solo partido, en el que los Caciques de Orocovis visitarán a los campeones defensores Guapos de Dorado.

El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en el estadio Tomás Palmares de Dorado, donde los Guapos iniciarán la defensa del campeonato conquistado en 2025. La entrada tendrá un costo de $5.

Orocovis abrirá con el derecho Héctor Quiñones, mientras Dorado tendrá en la lomita a Andrés Santiago, Jugador Más Valioso de la Serie Final de 2025 y una de las figuras principales del equipo campeón.

Antes del partido se realizará la ceremonia de dedicatoria de la temporada a Jesús “Motora” Feliciano, exlanzador del Equipo Nacional y una de las figuras destacadas del béisbol puertorriqueño.

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Feliciano fue abanderado de la delegación puertorriqueña en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y es el único lanzador zurdo con más de 100 victorias en la Liga de Béisbol Superior Doble A. También acumuló cerca de dos décadas de trayectoria en el béisbol puertorriqueño.

Como parte de la ceremonia, Feliciano realizará el lanzamiento de honor previo al encuentro inaugural.

Seis dobles juegos el sábado

La acción continuará el sábado con seis dobles juegos desde las 6:00 p.m.

Los Maceteros de Vega Alta visitarán a los Atléticos de Barranquitas; los Marlins de Ceiba jugarán en Maunabo; los Jardineros de Aibonito enfrentarán a los Sabaneros de Cidra; los Tigres de Aguas Buenas visitarán a los Pescadores del Plata de Comerío; los Bucaneros de Arroyo estarán en Guayanilla; y los Illescanos de Coamo jugarán en Villalba.

El calendario del fin de semana concluirá el domingo a las 2:00 p.m., cuando Orocovis visite nuevamente a Dorado y los Halcones de Gurabo enfrenten a los Yunqueros de Río Grande.