Denver. Ethan Salas conectó sus dos primeros jonrones y se convirtió en el receptor más joven en la historia de las Grandes Ligas en lograr un partido de múltiples cuadrangulares, ayudando a los Padres de San Diego a vencer a los Rockies de Colorado por 9-3 el miércoles por la noche.

San Diego amplió a tres juegos y medio su ventaja sobre Arizona en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional, luego de que los Diamondbacks perdieran 4-3 en casa ante Miami.

Salas abrió la segunda entrada conectando un batazo al primer lanzamiento del abridor de los Rockies, Mason Adams (0-1); la pelota recorrió 426 pies hasta el jardín central, convirtiéndolo en el receptor más joven en conectar un jonrón en las Grandes Ligas desde que lo hiciera Iván Rodríguez, de 19 años, en 1991.

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Salas añadió un cuadrangular de dos carreras que cerró un racimo de cuatro anotaciones de San Diego en la quinta entrada, colocando el marcador en 8-1. Con 20 años y 107 días de edad, rompió el récord que ostentaba Butch Wynegar, quien tenía 20 años y 192 días cuando conectó dos jonrones para Minnesota el 22 de septiembre de 1976.

San Diego (83-69) ganó su noveno partido de los últimos diez y evitó que sus rivales, los Dodgers de Los Ángeles, aseguraran el título de la División Oeste de la Liga Nacional, al menos por una noche.

Robbie Ray (13-8) permitió tres carreras y tres imparables, además de recetar seis ponches en seis entradas de labor para los Padres.

Samad Taylor y Ty France impulsaron dos carreras cada uno para San Diego, mientras que Jackson Merrill conectó tres imparables.

France bateó un elevado de sacrificio que permitió anotar a Fernando Tatis Jr., y Jake Cronenworth añadió un sencillo productor para dar a los Padres una ventaja de 2-0 en la primera entrada.

Kyle Karros conectó un jonrón de dos carreras en el sexto episodio para los Rockies, y Adael Amador impulsó una carrera mediante un rodado de out en la primera entrada.

Taylor abrió la cuarta entrada con un sencillo, se robó la segunda base y anotó gracias a un triple de Dustin Harris, poniendo el marcador 4-1. Posteriormente, Taylor conectó un sencillo productor de dos carreras en la quinta entrada.

Adams permitió seis carreras y ocho imparables en 4 entradas y un tercio de labor. A continuación

El lanzador derecho de los Padres, Michael King (11-9, efectividad de 3.03), abrirá el partido del jueves contra el derecho Tanner Gordon (1-4, 5.55) en el cierre de la serie.

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Consulta aquí la cobertura completa de la MLB por parte de AP.