Cleveland. Stephen Vogt y los Guardians de Cleveland están acostumbrados a la presión de final de temporada que supone no solo asegurarse una plaza en los playoffs, sino también ganar el título de división.

Esa experiencia quedó patente durante su serie contra los White Sox de Chicago.

Tras perder el primer partido del lunes, los Guardians remontaron y ganaron los dos últimos encuentros, lo que les permitió situarse en solitario en el primer puesto de la División Central de la Liga Americana por primera vez desde el 3 de julio.

La victoria del miércoles por 6-3 situó a los Guardians (78-75) medio partido por delante de los White Sox (77-75). Cleveland descansa el jueves antes de comenzar una serie de tres partidos contra los Athletics.

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“Bueno, la verdad es que sienta bien. Pero eso todavía no significa nada. Nos quedan nueve partidos más por delante”, afirmó Vogt, el entrenador de los Guardians, que lleva tres años en el cargo y que ganó la división en 2024 y 2025.

Aunque Cleveland solo lleva un balance de 9-7 este mes, cuenta con el tercer mejor registro de septiembre de las Grandes Ligas desde 2016, con 173-116. Los Dodgers lideran la clasificación con 177-101, seguidos por los Yankees (169-110).

Además, los Guardians tienen un balance de 110-61 en septiembre frente a rivales de su división desde 2016, el mejor de la Liga Americana.

Cleveland descansa el jueves antes de recibir a los Athletics para disputar tres partidos. A continuación, les espera una gira de seis partidos por Boston y Kansas City para cerrar la temporada regular.

El camino de los Guardians hacia una plaza en los playoffs esta temporada es pan comido en comparación con el año pasado, cuando protagonizaron la mayor remontada de septiembre en la historia del béisbol. El 4 de septiembre tenían un balance de 69-70 y estaban a 11 partidos de los Tigers, antes de encadenar una racha de 15 victorias y una sola derrota, incluida una racha de 10 victorias consecutivas. La mayor diferencia superada anteriormente en septiembre era de 8 partidos y medio, lograda por los Cardinals de San Luis en 1964.

“Son en gran parte los mismos jugadores, con algunos refuerzos, y creo que este equipo simplemente sabe cómo ganar cuando de verdad importa”, afirmó Parker Messick, quien el miércoles sumó su duodécima victoria de la temporada tras encajar tres carreras y ponchar a ocho en seis entradas.

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Una mezcla de caras conocidas y nuevas ha impulsado la racha de Cleveland esta temporada.

El doble de dos carreras de Brayan Rocchio del martes por la noche fue su cuarto hit decisivo en septiembre en sus cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

Petey Halpin —que fue convocado a finales de septiembre de la temporada pasada— conectó un jonrón de tres carreras en la sexta entrada del miércoles.

“Los más jóvenes recurren mucho a los veteranos, les hacen preguntas, les preguntan cómo se sienten y nos tranquilizan”, dijo Halpin. “He observado a los chicos en el banquillo y se nota que están metidos en el partido, comprometidos, preparados, y eso se nota; te da la confianza para decir: ‘No, este es mi sitio. Puedo hacerlo. Sigamos adelante. Sigamos ganando’”.

Los White Sox —que aspiran a convertirse en el primer equipo de la historia de las Grandes Ligas en clasificarse para la postemporada tras haber perdido más de 100 partidos en cada una de las dos temporadas anteriores— pueden volver a empatar en el primer puesto de la división si vencen a Detroit el jueves por la noche, en el primer partido de una serie de cuatro encuentros.

Tras enfrentarse a los Tigers, Chicago cierra la temporada con tres partidos en Kansas City y tres partidos en casa contra Colorado.

Los White Sox han perdido siete de nueve partidos y 12 de 17, pero el entrenador Will Venable intentaba mantener la concentración.

“Independientemente de cómo haya ido esta serie, sabíamos que esto no iba a determinar cómo nos va el resto del año”, afirmó. “Así que sí, es duro no tener esa ventaja, pero, al mismo tiempo, aún nos queda un largo camino por recorrer”.

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Aunque no lideran la división, los White Sox tienen una ventaja de un partido y medio sobre Texas y Toronto en la lucha por la última plaza de comodín de la Liga Americana.

“Ahora mismo es realmente difícil”, afirmó el jardinero de Chicago Tommy Pham. “Cada partido es como si fuera imprescindible ganarlo. Hay que hacer las jugadas y hay que dar lo mejor de uno mismo cada día”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.