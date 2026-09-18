Andrés Cantor y su icónico grito de “¡GOOOOL!” formarán parte de la cobertura de Netflix de la Copa Mundial Femenina del próximo año en Brasil.

El gigante del streaming incorporó al argentino Cantor a su equipo de transmisión para sus emisiones en español e inglés en Estados Unidos y Canadá.

“He narrado los partidos de mayor perfil durante los últimos 40 años, así que quiero seguir haciéndolo. El streaming es donde hoy en día todo el mundo consume no solo deportes, sino prácticamente todo”, comentó Cantor en una entrevista con The Associated Press. “Este es un nuevo capítulo para mí. Es un nuevo desafío, y sé que esto será de lo mejor que haga de aquí en adelante”.

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Cantor estuvo en Telemundo desde 2000, después de 13 años en Univision. Netflix obtuvo los derechos de los mundiales femeninos de 2027 y 2031 en diciembre de 2024. Fue la primera vez que la FIFA separó los derechos de transmisión de los mundiales masculino y femenino. Fox transmitió en inglés los tres mundiales femeninos anteriores, mientras que Telemundo tuvo las emisiones en español.

🗣️ “GOOOOOOOOOAL!!!!!” 🗣️



The legendary Andrés Cantor, one of the most recognizable voices in the history of soccer broadcasting, is joining our broadcast team for the 2027 FIFA Women’s World Cup.



LIVE on Netflix next summer in the U.S. and Canada. pic.twitter.com/V539z1K3OH — Netflix (@netflix) September 18, 2026

“Me arriesgué cuando me mudé (en 2000). Univision era la potencia de la televisión hispana”, dijo Cantor. “Tenían todos los derechos, y me fui a Telemundo porque quería el desafío de construir algo bonito en el mundo de la TV hispana. Y sin duda, después de 27 años con ellos, puedo decir que obviamente tuvimos una gran etapa y que el desafío se cumplió con todas las expectativas que tengo”.

Cantor ha narrado 14 Copas del Mundo, incluidas cuatro mundiales femeninas. Narró la primera en 1991 y las últimas tres. Cantor, de 63 años y nacido en Buenos Aires, considera que el tanto de Carli Lloyd desde mitad de cancha en la victoria de Estados Unidos por 5-2 sobre Japón en la final de 2015 en Vancouver es una de sus tres mejores narraciones de gol.

Andres Cantor waited 36 years to see his home country, Argentina, win a World Cup.



One year ago, he had this emotional reaction while calling the final for Telemundo. 🇦🇷



(🎥 @AndresCantorGOL) pic.twitter.com/rSroVrBKk9 — NBC Sports (@NBCSports) December 18, 2023

La Copa Mundial masculina más reciente produjo momentos aún más dramáticos que Cantor narró, desde las victorias agónicas de Argentina sobre Egipto e Inglaterra hasta el triunfo de España en la final.

“He seguido el fútbol de Estados Unidos durante muchos años, y me entusiasmé mucho con lo que había visto antes del partido contra Bélgica”, dijo. “Ese fue un punto muy alto, y también lo fueron los partidos de Argentina. Mi estilo es transmitir cada partido como si fuera el último y con mucha pasión. Y obviamente, cuando tienes pasión con ciertos sentimientos internos, aunque necesito mantenerme emocionalmente al margen, no voy a mentirle a nadie: todos queríamos que a Estados Unidos le fuera bien en el último Mundial”.

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Cantor moved from Buenos Aires to Southern California as a teen in the late 1970s.



His legendary calling card is just a tiny part of a distinguished career.https://t.co/oGICiOF4wb https://t.co/UzVmPI4h2f — L.A. Times Sports (@latimessports) December 18, 2022

La Copa Mundial Femenina se disputará del 24 de junio al 25 de julio. El torneo de 32 selecciones comenzará y terminará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Cantor también cubrirá el sorteo final del torneo el 11 de diciembre. Aún se está determinando el desglose de cuántos partidos narrará en inglés y en español.

Cantor tenía dudas sobre un cuadro ampliado antes del torneo de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, pero estas se disiparon rápidamente por la calidad de los partidos.

“Creo que el mundo se está acercando a las superpotencias”, señaló. “El fútbol femenino es mucho más competitivo de lo que era, digamos, hace 15 años, por decir lo menos. Y el hecho de que se juegue en Brasil, y con los enormes avances que ha logrado su selección femenina y siendo un país tan loco por el fútbol, creo que va a ser fantástico”.

Netflix anunciará a más narradores y analistas de estudio a medida que se acerque el torneo.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP