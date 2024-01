La candidatura de Carlos Beltrán al Salón de la Fama ha mejorado un 20% al día de hoy en comparación a su primer año de elegibilidad al recinto, a juzgar por las votaciones que han sido reveladas.

Es bueno ese porcentaje porque, aunque no es final ni firme, sí revela que el boricua está avanzando hacia Cooperstown.

A todas éstás, Beltrán dijo que se mantiene alejado del conteo de votos y que conoce del proceso porque su esposa le va actualizando los números. Él dijo que está tranquilo con las noticias que le llegan.

“Estoy bien, tranquilo. Esto es algo que no puedes perder la fe o a la esperanza. Si me va a tocar, me va a tocar. ¿Cuándo será? Pues no sabemos. Estoy tranquilo. De verdad que sí“, dijo Beltrán luego de ser el honrado en hacer el primer lanzamiento previo al quinto juego de la serie final entre los Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce en el estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

Beltrán finalizó el 2022, en su primer año de elegibilidad al Salón de la Fama, con un 46.5%. Recibió el voto en 181 de 384 boletas. Este año su porcentaje está en 66.4, a 9 del mínimo para ser elegido al Salón. Ha recibido el voto en 83 de 125 boleta hechas públicas. Se anticipa que al final del conteo sus números bajen, pero se mantenga en el rango de 60.

Lidera todos los candidatos en la boleta de este año en la cantidad de votantes que este año sí le dieron el voto. Tiene un +9 en ese sentido.

Dos situaciones mantienen a Beltrán tranquilo, en lugar de emocionado, siendo la primera que él menciona lo extraño y hasta a veces injusto que puede ser el proceso de votaciones. Beltrán le llamana al proceso “confuso”.

“Es algo mío, que por año lo he encontrado confuso. La forma en que se hace la métrica para dar ese voto para mí es confusa. El ejemplo mayor de Édgar Martínez, que tiene el premio de Mejor Bateador Designado en las Grandes Ligas. Tienes al mejor bateador derecho en las Grandes Ligas, que lleva un premio a su nombre y no lo recompensaste hasta el último año de elegibilidad al Salón de la Fama”, fundamentó.

Los peloteros candidatos al Salón tienen hasta 10 años de elegibilidad ante los votantes, aunque el recinto tiene otras maneras que elegir a un jugador, como fue el caso del boricua Orlando ‘Peruchín Cepeda que fue escogido por el entonces llamado Comité de Veteranos.

PUBLICIDAD

La otra situación que mantiene tranquilo a Beltrán es la posibilidad de que algunos votantes tomen en consideración el rol de Beltrán en el escándalo de robo de señas de los Astros en el 2017. Ese rol, aceptado por Beltrán, le costó al manatieño la dirección de los Mets de Nueva York en el 2019.

“Estoy tranquilo. Sé que como bateador ambidexto mis número son buenos. Al final del día, esto de los Astros de Houston también tiene un peso porque los votantes toman una decisión de quiénes son merecedores. Pero nada. Estoy en paz, tranquilo. Cuando llegue celebraremos”, dijo.

Beltrán fue Novato del Año con los Royals de Kansas City y campeón de la Serie Mundial con los Astros. Dio 2,725 imparables, incluidos 435 cuadrangulares. Bateó .279 de promedio e impulsó 1,575 carreras. Se robó 312 bases. Fue a nueve Juegos de Estrellas y ganó tres Guantes de Oro.